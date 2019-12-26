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«Настал день»: Оксана Воеводина вновь примерила свадебное платье

Бывшая супруга экс-короля Малайзии показала загадочное видео в своем блоге.

«Настал день»: Оксана Воеводина вновь примерила свадебное платье
Оксана Воеводина с бывшим мужем. Фото https://www.instagram.com/rihanapetra/

Отставная супруга бывшего короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина предстала перед публикой в неожиданном образе. В своем блоге модель разместила видео, на котором она позирует в свадебном платье с фатой.

«Вот и настал день, когда я снова надела белое платье», — написала она в Instagram.

В кадре девушка в одиночестве идет по гостиничному коридору. Вид у нее – довольно грустный. Что означает это видео, девушка так и не объяснила, однако многие поклонники решили – наряд Оксана примерила для фотосессии.

Так и не добившись от бывшего мужа алиментов, Воеводина вышла на работу. Сейчас она активно снимается для рекламы, но останавливаться на карьере модели не планирует. Ранее Оксана заявляла, что способная на большее.  Девушка получает дополнительное образование и в скором времени планирует открыть собственный косметический бренд.

Напомним, недавно мы писали о том, что несмотря на разногласия с отцом своего ребенка, Воеводина не собирается запрещать ему видеться с малышом. Оксана уверенна, что мальчик должен знать, кто его папа.

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бракоразводный процесскорольмодельОксана Воеводина
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«Настал день»: Оксана Воеводина вновь примерила свадебное платье
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