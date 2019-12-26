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Дмитрий Хрусталев отказался от брака с Марией Гончарук

Артист вновь прокомментировал свою личную жизнь в эфире «Вечернего Урганта».

Дмитрий Хрусталев отказался от брака с Марией Гончарук
Кадр из «Вечернего Урганта»

В июле этого года в СМИ прозвучала информация о том, что соведущий «Вечернего Урганта» женился на певице Марии Гончарук, солистке группы «Фабрика». Говорили о том, что артист познакомился с родителями девушки и даже передавали новости о его свадебном путешествии. Повод для этого есть – и Дмитрий, и Мария носят кольца на безымянных пальцах. Однако, скорее всего, это означает одно – молодые люди обручились.

Недавно артист в эфире «Вечернего Урганта» рассказал, что только сейчас познакомился с родителями «своей девушки», то есть не жены. А 25 декабря он решил окончательно расставить все точки над «и». Сделал он это в своей обычной шутливой манере.

На передачу к Урганту пришли актеры фильма «Союз спасения». Иван представил их: «Кирилл Зайцев в роли штабс-капитана Бестужева, Дмитрий Лысенков в роли поручика Оболенского, Юрий Борисов в роли лейтенанта Арбузова». Назвав актеров, Ургант перешел к личности своего коллеги: «И Дмитрий Хрусталев в роли говорящего пушечного ядра!»

Бывший резидент Comedy Woman в этот момент решил внести небольшое уточнение: «Ядро холостое, что бы там не говорили!» Тем самым Митя подчеркнул, что на самом деле он не узаконивал свои отношения с Гончарук, которые, к слову, продолжаются уже два года.

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Дмитрий Хрусталев отказался от брака с Марией Гончарук
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