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В режиме «выжить»: Кристина Асмус призналась, что мучает себя бессонницей

Причина — неспособность актрисы расслабиться и полноценно отдохнуть.

В режиме «выжить»: Кристина Асмус призналась, что мучает себя бессонницей
Кристина Асмус жалуется на бессонницу. Фото: globallookpress.com

Оказывается, «синдром отличницы» для своей героини Вареньки Черноус актриса Кристина Асмус не придумала, а просто списала с себя. 31-летняя артистка поделилась с поклонниками в Instagram, что никак не может победить в себе этот «недуг» — даже дома и в отпуске на ходу что-то учит, придумывает, составляет.

«С середины сентября я нахожусь в режиме «выжить». Я спала за все это время столько, сколько, наверное, дней за пять спят. И я, безусловно, сама виновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась позволить себе выдохнуть. Близкие говорят, что никакой это не «особый» период. «Когда у тебя было иначе?» Да. Я решительно не умею отдыхать», — написала актриса.

Кристина пожаловалась, что вообще не умеет расслабляться. Но очень хочет этому научиться. Поэтому она попросила подписчиков советов, как можно отдохнуть по-настоящему. При этом звезда кино отметила, что секс и алкоголь ей предлагать не стоит — они не помогают.

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В режиме «выжить»: Кристина Асмус призналась, что мучает себя бессонницей
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