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Пальто на голое тело: Савельева поделилась откровенным «беременным» фото

Певица решила порадовать поклонников в свой день рождения.

Пальто на голое тело: Савельева поделилась откровенным «беременным» фото
Александра Савельева. фото: globallookpress.com/

Александра Савельева в этом году впервые стала мамой. Своему супругу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. На протяжении всей беременности певица скрывала свое интересное положение. Она не хотела привлекать к себе лишнее внимание, так как мечтала о малыше. Роды были сложными и едва не стоили девушке жизни, но она была под присмотром врачей и справилась со всеми трудностями. За лето артистка привыкла к новой роли и осенью вернула к активной работе.

25 декабря Савельевой исполнилось 36 лет. Весь день она принимала поздравления от коллег и друзей. Скорее всего, дома муж устроил для нее застолье. В честь такого события певица поделилась редким снимком, на котором запечатлена беременной. Кадр был сделан во время откровенной фотосессии. На нем артистка позирует без одежды и даже нижнего белья. Ее голое тело прикрыто лишь черным пальто, которое пикантно расстегнуто.

«35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось! Теперь все так как надо! Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения Меня!» — написала Александра.

Дочь Сафонова от прошлых отношений присоединилась к поздравлениям. «Спасибо за прекрасный год! Каждый год все лучше и лучше», — отметила она. К слову, наследница актера в этом году сыграла свадьбу в Израиле. На ней была и Савельева с мужем, которая дружит с падчерицей. «Не ожидала от скромной девушки вроде», «Какая красивая», «Саша, вау», «Вот это снимок! Фигура бомба», — прокомментировали пост подписчики.

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Пальто на голое тело: Савельева поделилась откровенным «беременным» фото
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