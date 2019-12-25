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«Амбиций, как у отца»: Иванка Трамп поделилась необычной фотографией

Дочь президента США стоит на фоне простирающегося перед ней города.

«Амбиций, как у отца»: Иванка Трамп поделилась необычной фотографией
Иванка и Дональд Трамп. Фото: globallookpress

Первый срок президента Америки Дональда Трампа заканчивается, а вот количество слухов вокруг его персоны только растет. Общественности также любопытно все, что происходит в семье Трампа. В Сети постоянно обсуждают наряды первой леди США Мелании Трамп.

А на «Инстаграм» дочери президента Иванки Трамп подписано 5,3 миллиона людей, которые активно комментируют каждую фотографию наследницы. Так, бурное обсуждение вызвал новый снимок Иванки, на котором она одетая в роскошное пальто стоит спиной к камере, а перед ней простирается город.

Подписчики тут же решили, что Иванка Трамп намекает на свою готовность стать следующим президентом США или хотя бы поуправлять каким-нибудь отдельно взятым городом. «Королева осматривает свои владения», «Амбиции в отца», «Так выглядит будущая госпожа президент!», «Ждем 2024 года», — комментируют величественный кадр юзеры.

Гораздо более закрытый образ жизни ведет супруга Дональда Трампа. Автор книги «Освободите Меланию: Несанкционированная биография» журналистка CNN Кейт Беннет утверждает, что первая леди США – интроверт и потому имеет мало друзей и с большой осторожностью относится к новым знакомствам. Впрочем, после того, как стало известно, что Мелания и Дональд спят в разных спальнях, стало ясно, что бывшая модель холодна не только к незнакомцам, но и к собственному мужу.

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«Амбиций, как у отца»: Иванка Трамп поделилась необычной фотографией
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