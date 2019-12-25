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«Колонна поплыла от красоты»: Лободу обвинили в удлинении ног с помощью фотошопа

Певица поделилась новым фото, которое вызвало много вопросов у поклонников.

«Колонна поплыла от красоты»: Лободу обвинили в удлинении ног с помощью фотошопа
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com/

Светлана Лобода является одной из самых популярных в российском шоу-бизнесе. Многие восхищаются не только ее вокальными данными, но и подтянутой фигурой. При любом удобном случае артистка тренируется. Ранее даже Ксения Собчак призналась, что у нее на холодильнике висит фото Лободы, как женщины с идеальными формами. Недавно артистка вовсе похвасталась накачанными ногами в дерзком мини-платье.

Возможно, что по этой причине поклонников очень удивило новое фото певицы. Она предстала в кадре в помещении с бассейном и джакузи. Светлана позировала на фоне стен с кафелем в черном купальнике. Девушка встала на носочки, продемонстрировав свою фигуру.

«Мы строили этот сказочный дом. И логики не давалась любовь», — написала она и предложила придумать продолжение строкам.

Но пользователи Сети обратили внимание на то, как выглядит Лобода. Одни снова восхитились тем, как она выглядит. А самые внимательные заподозрили артистку в фотошопе. Они отметили, что колонна поплыла и кафель, что свойственно только в таких случаях. «Ноги нереально длинные. Фотошоп?», «Света, конечно, красивая, но тут что-то не то», «Колонна поплыла от красоты», «Это уже не спорт, а фотошоп», «Зачем так себя менять. Ну ненатурально же, фотошоп», — стали писать пользователи.

Отвечать на колкие замечания подписчиков звезда не стала. В последнее время она много работает, поэтому даже времени на сон у Светланы почти нет. Похоже, что на этот раз она решила немного расслабиться в джакузи, так как впереди Новый год и много выступлений. Напомним, что ранее также уличили в использовании фоторедакторов Анастасию Волочкову. балерина сильно похудела, но все равно корректирует снимки.

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«Колонна поплыла от красоты»: Лободу обвинили в удлинении ног с помощью фотошопа
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