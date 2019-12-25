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Шикарный подарок: Ким Кардашян подарила шестилетней дочери жакет Майкла Джексона

За эту цену можно купить квартиру в Москве, отметили озадаченные фанаты звезды в соцсети.

Шикарный подарок: Ким Кардашян подарила шестилетней дочери жакет Майкла Джексона
Один из жакетов Майкла Джексона. Фото: globallookpress

Знаменитые супруги Ким Кардашян и Канье Уэст в октябре 2019 побывали на аукционе в Нью-Йорке, где приобрели жакет Майкла Джексона за 65,6 тысячи долларов. В черной бархатной куртке, расшитой драгоценными камнями, король поп-музыки побывал на дне рождении Элизабет Тейлор в 1997 году, а также на премьере фильма Ghosts на Каннском кинофестивале в 1997 году.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашян» решила подарить раритетный жакет своей дочери – шестилетней Норт Уэст. Ким опубликовала в инстаграм сториз, где отмечает, что Норт – большая поклонница Майкла Джексона, и они были уверены, что она придет в восторг от такого подарка. Также жена знаменитого рэпера отметила, что подшила рукава пиджака, чтобы девочка могла его носить.

Подписчики возмутились таким роскошным подарком, а российские поклонники отметили, что 65 тысяч долларов – это примерно 4 миллиона рублей, а значит за такие деньги можно купить целую квартиру в Москве.

Недавно стало известно о шикарном подарке другой представительнице знаменитого семейства Кардашян. Двухлетней дочери Кайли Дженнер, самой молодой миллиардерше в мире, подарили двухэтажный кукольный домик, высотой со взрослого человека. Любопытно, что девочка ждала в подарок люксовую сумку Birkin ценой в 300 тысяч долларов.

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Шикарный подарок: Ким Кардашян подарила шестилетней дочери жакет Майкла Джексона
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