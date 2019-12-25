Вместе и счастливы: Брежнева опубликовала нежное фото с Константином Меладзе

Последние четыре месяца вокруг Веры Брежневой и Константина Меладзе ходило много слухов. Сначала композитора заподозрили в изменах. В СМИ появилась информация, что он увлекся более молодой солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Сам продюсер не комментировал слухи, а его жена только смеялась. Но вскоре блондинка, которую не раз признавали одной из самых сексуальных девушек, удалила из соцсети все совместные снимки с мужем.

«Убрала, чтобы завистников не нервировать», — утверждала она.

Но поступок Брежневой породил еще больше сплетен. Известный блогер Лена Миро даже не сомневалась, что Меладзе неверен своей избраннице. В последнее время певица с головой ушла в работу. Она выпустила свой бренд косметики и объездила множество городов с гастролями, поэтому никак не комментировала сообщения, что якобы готовится к разводу. Но перед чередой праздников Вера решила порадовать своих поклонников.

В соцсети она опубликовала первое полноценное фото с супругом. Если раньше артистка показывала кадры, где была видна лишь рука Меладзе, то на этот раз композитор в кадре обнимает свою возлюбленную с нежностью. Видно, как девушка прижимается к супругу.

«Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять — чем. Из последних опросов — топ пожеланий. Исполняю! Фото с мужем — пожалуйста, встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт 25.04 в Крокусе я готова подарить на Новый год кому-то из вас!», — объявила в соцсети звезда.

Поклонники пришли в настоящий восторг. многие из них будто выдохнули, так как развода точно не будет. «Шикарное фото», «Красивые наши», «Красивая пара», «Ура! Этого стоило ждать», «Больше не удаляйте снимки», «Такие вы милые», «А вот это очень трогательно», — прокомментировали пост подписчики.