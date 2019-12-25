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Сама себе режиссер: Кейт Миддлтон сделала черно-белую фотографию своей семьи

Правда, отсутствие на снимке герцогини поначалу породило массу слухов.

Сама себе режиссер: Кейт Миддлтон сделала черно-белую фотографию своей семьи
Кейт Миддлтон с семьей. Фото: globallookpress

В официальном Инстаграм-аккаунте королевской семьи появилось любопытное фото. На черно-белом снимке запечатлен принц Уильям, целующий юного принца Луи. Рядом стоит принцесса Шарлотта, обнимая младшего брата за плечи. Неподалеку на стуле сидит принц Джордж. На фотографии нет Кейт Миддлтон и злопыхатели, не разобравшись, тут же стали муссировать слухи о том, что в семье Кембриджей произошел разлад. Припомнили и недавний эпизод из рождественского фильма, где Кейт скинула руку Уильяма со своего плеча, заставив зрителей недоумевать.

Однако объясняется такой состав семьи герцогов Кембриджских на фото просто: снимала сама Кейт Миддлтон. Супруга принца Уильяма со студенчества увлекается фотографией и даже является почетным членом Королевского фотографического общества.

К слову, у Кейт и Уильяма запланирована обширная программа на праздники: Рождество они встретили в поместье Сандрингем в Норфолке вместе с королевой Елизаветой и другими членами королевской семьи. А после герцоги Кембриджские вместе с тремя детьми поедут кататься на лыжах.

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Сама себе режиссер: Кейт Миддлтон сделала черно-белую фотографию своей семьи
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