«Превратилась в сгусток филеров»: Королева ужаснула косметолога неестественными губами

Наташа Королева всегда вызывала восхищение у фанатов не только из-за веселого нрава, но и благодаря эффектной внешности. В свои 46 лет продолжает выглядеть моложе многих своих сверстниц. Артистка никогда не боялась выглядеть ярко. Недавно она побывала в Майами, где не побоялась предстать с синими губами и с трендовой прической — боксерские косы. А вот по возращению в Россию многие удивились тому, как артистка преобразилась.

Исполнительница хита «Маленькая страна» никогда не скрывала, что склонна к полноте, но за последнее время она наоборот постройнела. Но после поездки у нее губы неестественно увеличились в размерах. Поклонники заметили это на новом видео, которое звезда опубликовала в соцсети. В кадре певица позирует на камеру с подругой в клубе. У нее сделана эффектная прическа, а губы накрашены алой помадой и сложены «бантиком».

Пользователи Сети заподозрили, что артистка прибегла к уколам красоты. «О губы, губы!», «Ужас», «А что с носом, Наташа??? Надеюсь это просто неудачный фильтр?», «Как после уколов гиалуроновой кислоты», «Эти пластиковые губы выглядят ужасно», «Зачем?», «Ужас. Наташе подходит, когда она скромная и волосы распущенные», «Губище страшные», — стали комментировать пост пользователи.

На язвительные слова злопыхателей певица отвечать не стала. Специально для портала Teleprogramma.pro преображение Королевой оценила пластический хирург, врач-дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.

«Наташа Королева превратилась в сгусток филеров. Мне кажется, ее косметолог застрял где-то в 2008 году, когда все проблемы решались одним способом — заполнением всего, что только можно гиалуронкой. Причем заметно, что качество кожи оставляет желать лучшего, так как делались только процедуры из серии „здесь и сейчас“: закололи и пошел. В результате, морщин нет, все складки, даже анатомические заполнены, лицо выглядит раздутым. А это не говорит о моложавости, красоте или ухоженности женщины — вид получается отекшим и одутловатым, как после вчерашнего. И весь этот образ дополняют брови как у волка, зачесанные наверх и залакированные. И единственное, что напоминает прежнюю Наташу Королеву, ее прекрасные голубые глаза», — высказалась эксперт.

Мадина отметила, что посоветовала бы певице не откладывать визит к хорошему врачу-косметологу. «Во-первых, разбить все эти филеры при помощи уколов гиалуронидазы. Во-вторых, заняться кожей. Сегодня в арсенале косметологов такое количество аппаратных методик, которые улучшают качеств кожи, при необходимости подтягивают ее, избавляют от морщин и других эстетических недостатков», — пояснила врач-дерматолог. По ее словам, сначала нужно работать с кожей и только после этого вводить филеры туда, куда это необходимо, точечно, дозированно, чтобы это инъекции не привели к печальным последствиям.

Справка Teleprogramma.pro: Мадина Байрамукова в 2006 году окончила Волгоградский медицинский университет. Интернатуру прошла по специальности психиатрия, а затем 3 года отработала психиатром. Также девушка окончила клиническую ординатуру по специальности «Дерматовенерология», что позволило ей в дальнейшем работать врачом-косметологом. Параллельно с работой врачом-косметологом Мадина поступила в клиническую ординатуру – специальность «Пластическая хирургия», которую успешно закончила.

На данный момент доктор Байрамукова работает в двух сферах: пластическая хирургия и косметология. В прошлом году открыла собственную клинику в Москве «МаРусМед» и филиал в Пятигорске.