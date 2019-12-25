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«Была страшная депрессия, поправился на 30 кг»: Майоров рассказал о безработном периоде

Карьерный успех не всегда сопутствовал талантливому телеведущему.

«Была страшная депрессия, поправился на 30 кг»: Майоров рассказал о безработном периоде
Сергей Майоров сменил множество передач и телеканалов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Популярный журналист и телеведущий Сергей Майоров рассказал о периоде, когда у него не было работы. Занятый на ТВ с начала 90-ых годов, мужчина вел и продюсировал множество знаковых передач. После успешной программы «Истории в деталях» на СТС, специалист ушел на канал Домашний, оттуда на Пятый канал, а после и вовсе уехал на Украину, иногда снимал документальные фильмы для Первого канала, но в кадре не появлялся.

«Три года не было никаких эфиров, и мне буквально не на что было жить. Был жуткий кризис. И если бы не Тимур Леонидович (Вайнштейн — генеральный продюсер НТВ. — Прим. авт.), не знаю, что бы со мной было. У меня была страшная депрессия, я поправился на 30 килограммов. А он не испугался и напомнил стране, что я еще существую», — цитирует ведущего «Комсомольская правда».

Сейчас Майоров также снимает документальные истории для передачи «Синяя птица» канала «Россия 1». Этот проект он называет новой профессиональной планкой. Мужчина признается, что ему почти всегда везло на начальников и наставников — они помнят и ценят его, предлагая время от времени хорошую работу.

Скоро журналисту исполнится 50 лет, и он удивлен, что дожил до этого возраста, ведь множество его коллег и соратников уже ушли на тот свет по разным причинам. Но Майорова поддерживает молодежь, которая перенимает его опыт, — у него уже много учеников.

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«Была страшная депрессия, поправился на 30 кг»: Майоров рассказал о безработном периоде
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