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Не беременна: экс-жену Ивана Краско уличили во лжи

Наталья Шевель утверждала, что ждет ребенка от мужчины, который может быть внебрачным сыном артиста.

Не беременна: экс-жену Ивана Краско уличили во лжи
Иван Краско. фото: globallookpress.com/

Иван Краско в свои 89 лет продолжает активно общаться с женщинами. Последняя его супруга Наталья Шевель отказалась родить ему ребенка, что послужило поводом для расставания. И вот спустя год после развода артист встретился с экс-супругой в студии передачи «На самом деле». Он также встретился с мужчиной по имени Александр Яковлев, который несколько месяцев назад заявил, что является внебрачным сыном Краско.

Шевель объявила, что беременна и носит под сердцем ребенка от предполагаемого наследника артиста. Это шокировала гостей в студии. Выслушав маму Александра Марию Голоядову, актер так и не смог вспомнить ее. Женщина утверждала, что у них был роман во время съемок фильма, но при этом она не смогла вспомнить, где снимали картину, и что ее избранник тогда носил усы. Чтобы развеять сомнения Ивана Ивановича был проведен ДНК-тест. Он показал, что артист является папой Яковлева.

Наталья Шевель утверждала, что ждет ребенка. фото: кадр из передачи «На самом деле»

«Значит мы родственники», — отметил Краско. Однако эта история оказалась запутанной. Эксперты пообщались с героями передачи. У[ Марины не нашлось ни одного снимка, на которых Александр был бы запечатлен маленьким. Выяснилось, что они не сын и мать. По неизвестным причинам, они решили разгырать спектакль. Замешана в нем оказалась и Наталья. В присутствии гинеколога она сделала тест на беременность, который оказался отрицательным. «Чушь какая-то! Я делала три теста и они были положительными», — стала возмущаться бывшая жена Краско.

Краско не поверил результатам ДНК-теста. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Как оказалось, недавно Шевель сблизилась с другой бывшей женой Ивана Ивановича, у которой есть дети от артиста. Она и взяла у них материал для ДНК-теста, которые в итоге были выданы за материалы Александра.

«Александр прислала в коверте ДНК. Его сдали в лабораторию. Ошибки быть не могло, если бы не подмена. Меня смутила также попытка Шевель сблизиться с Натальей Вяль, у которой есть дети от Ивана Краско. У меня возник вопрос, вы сдали свой ДНК?», — спросил Роман Устюжанин.

Он услышал положительный ответ от Яковлева, который оказался ложным. Эксперты пришли к выводу, что всю эту кашу заварила именно Наталья, чтобы отомстить экс-мужу.

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Не беременна: экс-жену Ивана Краско уличили во лжи
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