Старший сын Валерии впервые вывел в свет свою жену

Как известно, у певицы Валерии большая семья. От прошлых отношений у нее есть взрослые дети: 26-летняя Анна Шульгина, 25-летний Артемий Шульгин и 21-летний Арсений Шульгин. Все наследники артистки уже живут самостоятельно, но часто видятся с родными. Не Так недавно Валерия устроила бранч с младшим наследником, который за один месяц три раза попал в ДТП, но к счастью серьезно не пострадал.

А вот старший сын певицы в этом году тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной Артемий женился на своей однокласснице по имени Наталья. Они предпочли просто расписаться без пышного торжества. Валерия не стала обижаться на сына за то, что ей ничего не сказал. Его выбор она одобрила, так как давно знает возлюбленную наследника. А накануне в Москве состоялась премьера фильма «(НЕ)идеальный мужчина», в котором снялся Егор Крид. На красной дорожке Валерия предстала с сыновьями и невесткой.

Сама артистка облачилась в юбку-карандаш с белым декором и пиджак. Супруг звезды предпочел повседневный стиль: джинсы и толстовку. Артемий тоже не стал облачаться в костюм. Он не отходил от своей возлюбленной, которую обнимал на красной дорожке. Это первый выход в свет в новом статусе для Натальи. Она выглядела элегантно в наряде в стиле total look. Лишь младший сын Валерии был без пары.

Похоже, что Артемий волновался, но при этом в зале он сделал несколько кадров, а вот фотографироваться только с возлюбленной не стал. Поклонники восхитились его избранницей. Напомним, что на премьеру также пришли другие звезды: Наталья Рудова, Рита Дакота, Филипп Киркоров, Александр Ревва и Павел Деревянко.