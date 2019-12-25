64-летняя жена Солнцева снялась в мокром платье и на шпильках ради супруга

Отношения Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович переживают очередной кризис. если раньше шоумен ревновал супругу, которая сделала пластику, то полгода назад он узнал, что женщина стала часто выпивать. В итоге ему пришлось поместить ее в частную больницу, чтобы врачи ей помогли с правиться с зависимостью. В это время он нежился на пляже во Вьетнаме. Когда Гоген вернулся, то в больнице его супруги уже не было.

В студии передачи «Прямой эфир» влюбленные так и не помирились. Хотя Терешкович хотела наладить отношения с мужем. Для этого она даже согласилась на откровенную фотосессию. Сначала женщина позировала в мини-юбке, чулках в сетку, на шпильках и в косухе. Она предстала верхом на байке. «Угоню мотоцикл и повезу тебя «Илья кататься по ночной Москве», — заверила героиня.

Затем жена Гогена переоделась в полупрозрачное платье. Ее поливали водой, чтобы получились эффектные фотографии. Наряд намок, поэтому пожилая Екатерина выглядела пикантно. «Я готова на все пойти только ради того, чтобы быть с любимым мужчиной! Так и будет!», — заявила Терешкович.

Ее поддержала артистка Светлана Варецкая. «Если большая любовь, то как говорят, пусть один день, но мой», — сказала она. При этом женщина призналась, что ей очень симпатичен Гоген. Однако Екатерина Львовна не знала, что пока она лежала в больнице ее муж проводил время с другой женщиной Лидией Алифиренко. Шоумен заверил, что она всего лишь его подруга, но как только женщина появилась в студии, Терешкович напала на нее с кулаками.

Супруге Гогена было обидно узнать, что у нее появилась соперница, так как ради молодого избранника она стала частью популярной программы «Активное долголетие». Терешкович начала заниматься спортом, чтобы доказать возлюбленному, что еще на многое способна.