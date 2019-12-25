«Она была в мамином пеньюаре»: дочь Терешкович подралась с любовницей Солнцева

Гоген Солнцев всех удивил, когда сыграл свадьбу с пожилой избранницей Екатериной Терешкович. Спустя время их отношения превратились в постоянные перебранки. Шоумен узнал, что его избранница пристрастилась к алкоголю. Он поместил ее в частную клинику, где женщина провела три месяца. На днях они впервые увиделись за долгое время, так как Гоген провел отпуск во Вьетнаме. Их встреча в ресторане закончилась дракой.

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В студии передачи «Прямой эфир» Солнцев объяснил, почему упек жену в клинику и зачем присматривает место на кладбище. А вот когда к обсуждениям присоединилась дочка Терешкович Полина Давыдова, то она была вынуждена признаться, что была в гостях у родственника и застала там женщину легкого поведения.

«Пока мама лечилась я пришла поддержать Илью. Увидела, что там у него в доме находится женщина с низким уровнем социальной отвественности», — призналась девушка.

Съемочной группе удалось заснять этот момент. Полина подралась прямо на кухне с соперницей своей мамы. Гоген пытался их разнять. Когда эти кадры увидела Терешкович, то едва не накинулась на мужа. «Это Лидия Александровна — моя подруга! Катя ее прекрасно знает», — попытался оправдаться шоумен. «Я подумала, что это уборщица, а потом смотрю: она была в мамином пеньюаре, полуоголенная», — возмутилась Полина.

Лидия Алифиренко пришла в студию, но Терешкович сразу напала на нее с кулаками, завязалась потасовка. Женщин едва смогли разнять. «С Гогеном мы друзья. Почему все сразу решили по халату, драку устроили. Дружить разве нельзя?» — удивилась Лидия. Солнцев попытался за нее заступиться. Он напомнил, что сам купил пеньюар жене. Шоумен стал ругаться с супругой на глазах публики и пригрозил, что снова упечет ее в клинику.