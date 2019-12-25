«Рождество пахнет для меня любимой женой»: Робби Уильямс запланировал большой концерт в России

Певец рассказал, что Рождество – его любимое время года и поведал о планах приехать в Россию.

Телеканал Муз-ТВ в новогодние праздники покажет большой рождественский концерт певца Робби Уильямса. Шоу прошло на лондонском стадионе «Уэмбли» с полным аншлагом. 29 декабря поклонники смогут услышать 22 новых хита в исполнения любимого певца. Музыкант извинился перед российскими поклонниками за отмену прошлого концерта из-за своей болезни и пообещал в следующем году привезти в Россию свое новое шоу.

«Очень извиняюсь еще раз за прошлый несостоявшийся концерт. Скоро приеду! Ждите!» — пообещал 45-летний певец.

После концерта зрители увидят большое интервью музыканта, в котором Робби Уильямс рассказал, что думает о сравнении с Фрэнком Синатрой, признался, что в 2020 году хочет избавиться от вредных привычек, а также отметил, что Рождество – его любимый праздник и пахнет он не мандаринами, как для многих россиян, а его любимой женой.

«Она отлично создает рождественскую атмосферу и очень изобретательно превращает наш в дом в праздник. Моя жена – гениальный хранитель наших семейных торжеств и способна каждый из них сделать любимым и незабываемым», — рассказал Робби Уильямс в эксклюзивном интервью телеканалу Муз-ТВ.