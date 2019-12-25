ЗВЕЗДЫ

«Рождество пахнет для меня любимой женой»: Робби Уильямс запланировал большой концерт в России

Певец рассказал, что Рождество – его любимое время года и поведал о планах приехать в Россию.

«Рождество пахнет для меня любимой женой»: Робби Уильямс запланировал большой концерт в России
Робби Уильямс на выступлении в Москве. Фото: globallookpress

Телеканал Муз-ТВ в новогодние праздники покажет большой рождественский концерт певца Робби Уильямса. Шоу прошло на лондонском стадионе «Уэмбли» с полным аншлагом. 29 декабря поклонники смогут услышать 22 новых хита в исполнения любимого певца. Музыкант извинился перед российскими поклонниками за отмену прошлого концерта из-за своей болезни и пообещал в следующем году привезти в Россию свое новое шоу.

«Очень извиняюсь еще раз за прошлый несостоявшийся концерт. Скоро приеду! Ждите!» — пообещал 45-летний певец.

После концерта зрители увидят большое интервью музыканта, в котором Робби Уильямс рассказал, что думает о сравнении с Фрэнком Синатрой, признался, что в 2020 году хочет избавиться от вредных привычек, а также отметил, что Рождество – его любимый праздник и пахнет он не мандаринами, как для многих россиян, а его любимой женой.

«Она отлично создает рождественскую атмосферу и очень изобретательно превращает наш в дом в праздник. Моя жена – гениальный хранитель наших семейных торжеств и способна каждый из них сделать любимым и незабываемым», — рассказал Робби Уильямс в эксклюзивном интервью телеканалу Муз-ТВ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

концертМУЗ-ТВмузыкаРобби Уильямс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Рождество пахнет для меня любимой женой»: Робби Уильямс запланировал большой концерт в России
Интересно?
Поделись с друзьями: