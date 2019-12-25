«Катя пила, пила сильно»: подстриженная наголо жена Гогена Солнцева появилась на ТВ

Вот уже больше года вся страна наблюдает за тем, как развиваются отношения Гогена Солнцева с пожилой супругой Екатериной Терешкович. Первое время в их семье царила идиллия, но потом женщина сделала пластику. Похорошевшую супругу шоумен начал ревновать, а последние полгода женщина не появлялась на публике и даже перестала мелькать на снимках молодого мужа. Как оказалось, сначала она находилась в санатории, а потом в частной клинике.

больше по теме Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца Эпатажный шоумен считает, что родственника могли отравить.

Екатерина Львовна появилась в студии передачи «Прямой эфир» перед Новым годом. Всех поразило, что она подстриглась налысо.

«Сейчас с моим здоровьем все нормально. Просто я в несколько грустном унылом истощенном настроении. Во все эти медицинские учреждения меня устраивал Гоген. Он внушал мне, что надо подлечиться, что надо полежать в этом санатории. Это было еще полгода назад. Потом он начал внушать, что я не долечилась. Так как я полностью ему доверяла, то подписала документы на курс 90 дней. Он ни разу меня не навестил. теперь я только узнала, выйдя из больницы, что он был за границей», — рассказала Терешкович.

Во время выписки, врач отметил, что у нее должна «пройти тяга к определенным веществам». Первая, кто приехала поддержать Екатерину, была тетя Гогена Светлана Черепанова. Женщина на камеру сбрила волосы в поддержку родственницы. В студию пришел и сам Солнцев. Он сел вдали от жены. «Я объясню. Крайний раз, когда мы виделись, пару дней назад, это закончилось знаете чем — огромными синяками. если вы позволите, я сниму штаны. Я могу показать, какие у меня синяки по всем ногам. Я боюсь к ней походить. Я не уверен, что она трезвая, потому что человек выписался не пройдя курс до конца, не долечившись», — заявил шоумен.

После этого Гоген обвинил жену в алкоголизме. Я приходил домой. «Катя пила, пила сильно. Дома начали собираться и подружки и незнакомые люди, социально запущенные. Из дома начали пропадать украшения, золото. Компаньоны по бутылке были не чисты на руку», — заверил мужчина. Когда он приехал после отпуска, то направился в больницу, но там жену не обнаружил. Он устроил истерику и раскидал по палате фрукты и другие гостинцы. По словам Солнцева, у него украли телефон, поэтому он не мог ни с кем связаться пока находился во Вьетнаме.

Терешкович его слова стала опровергать. она пояснила, что коротко подстриглась, чтобы было удобнее делать процедуры в клинике, а Гоген заверил, что у нее были вши, так как она не мылась.