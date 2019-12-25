«Тебе точно 50 лет?!»: Джей Ло продемонстрировала идеальную фигуру в красных лосинах

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Инстаграм новую фотографию, на которой она позирует в спортивной одежде, и восхитила поклонников идеальной фигурой. На фото Джей Ло с собранными в пучок волосами стоит рядом с красным Porsche, одетая в красные лосины и короткий топ. Обтягивающий комплект подчеркивает все изгибы знаменитости и показывает, в какой она прекрасной форме.

Подписчики, которых у голливудской звезды уже 107 миллионов, пришли в восторг от красавицы Джей Ло и поставили публикации уже 2,5 миллиона лайков. «А тебе точно 50 лет?! Кажется, что не больше 25!», «Выглядишь божественно!», «А это законно иметь такое идеальное тело?!», — пишут восторженные поклонники в комментариях.

2019 год стал успешным и счастливым для 50-летней знаменитости. Джей Ло обручилась с возлюбленным бейсболистом Алексом Родригесом, провела успешный гастрольный тур, записала несколько новых треков, снялась в трех фильмах и получила несколько значимых премий.

Ранее мы рассказывали, как сильно актриса обрадовалась номинации на престижную премию Гильдии киноактеров. Дженнифер Лопес записала видео прямо в спортзале на беговой дорожке и едва сдерживала слезы.