Звезды телеканала «Супер» рассказали, как отпразднуют Новый год

Герой комедийного сериала «Гранд» Андрей Соколовский, который появится в кадре в 2020 году, признался, что любит встречать новогодние праздники в самых разных уголках земного шара. «Для меня Новый год – это движ. В прошлом году я встречал его в горах штата Юта, до этого были интересные праздники в Израиле и на Бали. В этом году мы с друзьями едем на Эльбрус, будем кататься на сноубордах», — говорит актер.

Еще одна героиня сериала «Гранд» Александра Кузенкина праздники проведет в формате римских каникул и все благодаря правильно загаданным желаниям. «Год назад я составляла карту желаний и в графе с путешествиями вставила картинки Пизы и Колизей. И вот этот Новый год я встречу в Риме! Едем с подругой, возьмем машину и покатаемся по городам – заедем в Пизу, во Флоренцию, в Болонью и на озеро Кома. Очень хочется увидеть итальянскую архитектуру, галереи, поесть пиццу и пасту. Это будет мой первый Новый год, проведенный не с семьей в Москве, а за границей», — рассказала актриса и порадовалась, что взяла такой длинный отпуск – с 29 декабря по 10 января.

Герой сериалов «Фитнес» и «Короче» Борис Дергачев радуется предпраздничным хлопотам, ведь в новогодние праздники он переезжает в собственную квартиру. «Сейчас для меня главное – это переезд, а с кем буду праздновать еще не знаю. Считаю, что в Новый год нужно окружить себя близкими людьми, родственниками или провести его с любимым человеком. Хотя в прошлом году я отмечал в почти незнакомой компании, но атмосфера получилась очень душевной. Все загаданное было сожжено и выпито вместе с шампанским, и все сбылось», — рассказал актер.

Софья Зайка, актриса сериала «Фитнес», будет встречать Новый год в родном Новосибирске в кругу семьи и любимых салатов. «Я не отмечала новогодние праздники с родителями очень долго, почти 10 лет. Лет с 16-17 я праздновала с друзьями, потом поступила в театральный и каждый Новый год работала. А в прошлом году я поняла, как же это круто быть в новогоднюю ночь с родными. У нас есть важная традиция – очень хорошо поесть. Это святое! Мы любим от души поесть – пельмени, сало, селедка под шубой, холодец и, конечно же, оливье!», — смеется девушка.

Актер Александр Лыков рассказал, что его любимая новогодняя традиция – троллить семью: «У нас большая семья, много детей и внуков, но мы все живем в разных городах и собраться вместе бывает сложно. И по традиции мы записываем друг другу видеопоздравления – кто на что способен. Я главный организатор и затейник, всегда стараюсь придумать что-нибудь эдакое, а они говорят, что я их постоянно троллю».

Героиня сериала «Фитнес» Татьяна Храмова впервые встретит Новый год в статусе мамы, этот праздник станет первым в жизни ее сына. «Для меня этот Новый год будет в новинку, как и любому родителю, мне хочется подарить сынишке настоящую сказку и прожить все эти эмоции с ним вместе. Помню свой Новый год в детстве, я написала скромное письмо Дедушке Морозу, а мама получила зарплату и столько мне надарила подарков! Я прибежала утром к елке и не могла поверить, что это все мне. Кстати, каждый год с 5 до 10 лет я заказывала Деду Морозу целую коробку «киндер-сюпризов», была у меня такая маниакальная идея.

А вот актриса Мила Сивацкая собирается в Новый год как следует выспаться: «Последние месяцы были очень напряженными, я снималась в нескольких проектах, включая сериал «Гранд». Поэтому в праздники хочу остаться дома, спать и ничего не делать дней пять. А потом мы с моим молодым человеком поедем во Францию кататься на лыжах».

А как собираетесь отпраздновать Новый год вы? Делитесь своими планами в комментариях!