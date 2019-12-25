ЗВЕЗДЫ

«Может позволить себе любой наряд»: Васильев оценил стройность молодой жены Бондарчука

Историк моды прокомментировал наряд 31-летней Паулины Андреевой на красной дорожке «Кинотавра».

«Может позволить себе любой наряд»: Васильев оценил стройность молодой жены Бондарчука
Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: Globallookpress.com)

Паулина Андреева младшего своего избранника — режиссера Федора Бондарчука — на двадцать один год. Однако значительная разница в возрасте не помешала влюбленным построить гармоничные отношения и сыграть свадьбу. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность молодой жены кинорежиссера.

Так, историк моды подметил, что на «Кинотавре» 31-летняя Паулина Андреева появилась в незабываемом наряде, продемонстрировав на красной дорожке обнаженные ноги. Однако, по мнению Васильева, этот костюм больше бы подошел для начинающей звезды, которая хочет обратить на себя внимание. Соведущий Эвелины Хромченко напомнил, что актриса уже сумела произвести впечатление на Бондарчука, который в итоге сделал девушке предложение руки и сердца.

«У этой актрисы идеальная фигура: тонкая талия, стройные ноги. Поэтому она может позволить себе любой наряд. Федору Бондарчуку, видимо, льстит, что рядом с ним такая женщина. Это тешит его мужское самолюбие», — проводит 7days слова Александра Васильева.

Напомним, что экс-возлюбленная режиссера Светлана Бондарчук после расставания с отцом своих детей перестала скрывать роман с галеристом Сергеем Табуновым.

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Тэги:

Александр Васильевестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильПаулина АндрееваПрограмма "Модный приговор"Федор Бондарчук
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«Может позволить себе любой наряд»: Васильев оценил стройность молодой жены Бондарчука
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