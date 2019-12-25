«Девочка моя»: Пугачева поздравила Орбакайте с католическим праздником

Кристина Орбакайте, надев на себя забавный движущийся колпачок, обратилась в своем блоге к поклонникам.

больше по теме «Красавцы»: Гуляев сделал комплимент Орбакайте и ее мужу Михаил Земцов пришел на званый ужин в принтованном бомбере и белых кроссовках.

«Поздравляю с католическим Рождеством! Merry Christmas! Счастья всем-всем-всем!» — сказала она. Ее мама Алла Пугачева тепло ответила дочери: «С Рождеством, девочка моя». Не остался в стороне и бывший родственник Филипп Киркоров. «А мы тебя поздравляем всей нашей семьей!» — написал он в блоге Кристины. Также в Instagram отметились подруга Аллы Борисовны Алина Редель, актриса Алика Смехова и известный дизайнер Игорь Гуляев.

Напомним, Кристина Орбакайте является католичкой, это традиционное вероисповедание для литовцев. Ее младшую дочь Клавдию Земцову тоже крестили в католическом храме, старшего сына Никиту Преснякова – в православном. Средний наследник певицы Дени Байдасаров, как и отец – мусульманин.