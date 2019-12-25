ЗВЕЗДЫ

«Девочка моя»: Пугачева поздравила Орбакайте с католическим праздником

Дочь Примадонны приняла вероисповедание своего отца Миколаса Орбакаса.

«Девочка моя»: Пугачева поздравила Орбакайте с католическим праздником
Кристина Орбакайте. Фото Global look press

Кристина Орбакайте, надев на себя забавный движущийся колпачок, обратилась в своем блоге к поклонникам.

«Поздравляю с католическим Рождеством! Merry Christmas! Счастья всем-всем-всем!» — сказала она. Ее мама Алла Пугачева тепло ответила дочери: «С Рождеством, девочка моя». Не остался в стороне и бывший родственник Филипп Киркоров. «А мы тебя поздравляем всей нашей семьей!» — написал он в блоге Кристины. Также в Instagram отметились подруга Аллы Борисовны Алина Редель, актриса Алика Смехова и известный дизайнер Игорь Гуляев.

Напомним, Кристина Орбакайте является католичкой, это традиционное вероисповедание для литовцев. Ее младшую дочь Клавдию Земцову тоже крестили в католическом храме, старшего сына Никиту Преснякова – в православном. Средний наследник певицы Дени Байдасаров, как и отец – мусульманин.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиКристина ОрбакайтеКристина Орбакайте и Владимир ПресняковКристина Орбакайте последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Девочка моя»: Пугачева поздравила Орбакайте с католическим праздником
Интересно?
Поделись с друзьями: