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«Осталось елку нарядить»: девушка Виторгана удивила снимком из бани

Нино Нининдзе, как и многие россияне, на Новый год балует себя паром.

«Осталось елку нарядить»: девушка Виторгана удивила снимком из бани
Нино Нинидзе. Фото https://www.instagram.com/ninosha13/

А знаете ли вы, что грузины не меньше русских обожают баню? Вполне возможно, что даже больше. В Тбилиси и вовсе не пускали в былые времена без обязательного омовения в местных серных банях. Да и Александр Сергеевич Пушкин воспевал местные банные традиции.

Истинная дочь своего народа Нино Нинидзе решила соблюсти традицию и сходить перед Новым годом в баню. За неимением под боком родных серных она пошла в «Сандуны», что тоже неплохо.

Разомлевшая и счастливая девушка Максима Виторгана не удержалась и поделилась в своем блоге снимком прямо из SPA.

«Все! Теперь можно выдохнуть, спасибо баня. Р.S. Осталось только елку нарядить», — сообщила она в Instagram.

Кстати, недавно мы писали о том, как празднуют Новый год Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. У этой семейной пары тоже долгое время была традиция ходить на праздник в баню. В молодости они еще запекали молочного поросенка, теперь музыканты повзрослели, одумались и считают эту традицию варварской.

А вы ходите на Новый год в баню?  

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Тэги:

баняВиторган и НинидзеНино Нинидзерусская банясандуныЭммануил Виторган
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«Осталось елку нарядить»: девушка Виторгана удивила снимком из бани
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