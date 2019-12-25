«Осталось елку нарядить»: девушка Виторгана удивила снимком из бани

Нино Нининдзе, как и многие россияне, на Новый год балует себя паром.

А знаете ли вы, что грузины не меньше русских обожают баню? Вполне возможно, что даже больше. В Тбилиси и вовсе не пускали в былые времена без обязательного омовения в местных серных банях. Да и Александр Сергеевич Пушкин воспевал местные банные традиции.

больше по теме Нино Нинидзе поделилась снимком подросшего сына от Кирилла Плетнева Саше 13 декабря исполнилось четыре года.

Истинная дочь своего народа Нино Нинидзе решила соблюсти традицию и сходить перед Новым годом в баню. За неимением под боком родных серных она пошла в «Сандуны», что тоже неплохо.

Разомлевшая и счастливая девушка Максима Виторгана не удержалась и поделилась в своем блоге снимком прямо из SPA.

«Все! Теперь можно выдохнуть, спасибо баня. Р.S. Осталось только елку нарядить», — сообщила она в Instagram.

Кстати, недавно мы писали о том, как празднуют Новый год Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. У этой семейной пары тоже долгое время была традиция ходить на праздник в баню. В молодости они еще запекали молочного поросенка, теперь музыканты повзрослели, одумались и считают эту традицию варварской.

А вы ходите на Новый год в баню?