«Осталось елку нарядить»: девушка Виторгана удивила снимком из бани

А знаете ли вы, что грузины не меньше русских обожают баню? Вполне возможно, что даже больше. В Тбилиси и вовсе не пускали в былые времена без обязательного омовения в местных серных банях. Да и Александр Сергеевич Пушкин воспевал местные банные традиции.
Истинная дочь своего народа Нино Нинидзе решила соблюсти традицию и сходить перед Новым годом в баню. За неимением под боком родных серных она пошла в «Сандуны», что тоже неплохо.
Разомлевшая и счастливая девушка Максима Виторгана не удержалась и поделилась в своем блоге снимком прямо из SPA.
«Все! Теперь можно выдохнуть, спасибо баня. Р.S. Осталось только елку нарядить», — сообщила она в Instagram.
Кстати, недавно мы писали о том, как празднуют Новый год Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. У этой семейной пары тоже долгое время была традиция ходить на праздник в баню. В молодости они еще запекали молочного поросенка, теперь музыканты повзрослели, одумались и считают эту традицию варварской.
А вы ходите на Новый год в баню?