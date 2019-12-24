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Малышева вспомнила, как праздновали Новый год в ее небогатой семье

Телеведущая вспомнила, как жила в общежитиях, а муж писал диссертацию в ванной

Малышева вспомнила, как праздновали Новый год в ее небогатой семье
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Ведущая программы Первого канала «Жить Здорово!» Елена Малышева рассказала, что в ее семье Новый год празднуют в семейном кругу, а Рождество отмечают веселой компанией друзей.

Телеведущая уже 32 года замужем, вместе с супругом Игорем они воспитывают двоих сыновей и двоих внуков. Елена уверена, что живет в счастливом браке, который закалился за годы испытаний.

«Мы трудно вставали на ноги, скитались по общежитиям. Оба наших сына родились в общаге, а муж писал диссертацию в ванной», — рассказала теледоктор изданию КП. К слову, за жизнью Елены Малышевой следит уже миллион подписчиков в Инстаграм.

Телеведущая Елена Малышева. Фото
Телеведущая Елена Малышева. Фото: КП/Фролов Михаил

Вспоминая уходящий год, Елена Малышева отметила, что нередко становилась объектом шуток в интернете, а также огромного количества фейковых новостей. Так в июле Малышеву обвинили в том, что она называет детей-аутистов кретинами. А осенью в СМИ публиковали сообщение о том, что пьяная телеведущая устроила погром в аэропорту.

«Мы оказались не готовы ко лжи и вранью в интернете», — сетует телеведущая и говорит, что юристы уже подготовили иск к нескольким изданиям за клевету.

Ведущие программы `Жить здорово!` Герман Гандельман, Елена Малышева и Дмитрий Шубин. Фото
Ведущие программы `Жить здорово!` Герман Гандельман, Елена Малышева и Дмитрий Шубин. Фото: КП/Фролов Михаил
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Малышева вспомнила, как праздновали Новый год в ее небогатой семье
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