Любовь Аксенова вслед за Ивлеевой перекрасила волосы в ярко-розовый цвет

Любовь Аксенова к 29 годам успела сняться в десятках кинолент и поработать с Павлом Прилучным в сериале «Мажор». А в этом году состоялась премьера ситкома «Триада», где девушке довелось сняться с Дарьей Мороз и Анастасией Калашниковой. Молодая актриса полюбилась многим зрителям за броские образы. Девушка ранее осветляла волосы и носила каре. А на днях она снова решилась сменить имидж.

На новом фото Любовь предстала в новом образе. Она была запечатлена в поезде. При этом ее светло-русые пряди превратились в ярко-розовые. Со стороны актрису было не узнать. Она похвасталась результатами преображения поклонникам. «Когда твоя девушка вольна», — перефразировала Аксенова известную песню Виктора Цоя.

К слову, поклонники восхитились ее новой прической и оставили много положительных отзывов. «Ничего себе», «Сама на себя не похожа», «Любовь, Вы с любым цветом роскошная», «Люба это огонь! Цвет бомба», «Прекрасная вольная девушка»«, «Теперь все мужчины ваши», — стали комментировать пост подписчики.

Примечательно, что буквально несколько дней назад покрасилась в такой же розовый цвет Настя Ивлеева. Блогер и телеведущая в последнее время часто экспериментирует с имиджем, но такого необычного цвета локонов никто увидеть не ожидал. Бьютимэйкер-стилист Марина Корабель специально для портала Teleprogramma.pro оценила преображение Аксеновой и рассказала, насколько такой цвет волос актуален.

«Не могу сказать, что розовый цвет волос это тренд, так как на пике популярности он был несколько лет назад. Однако многие до сих пор выбирают цветные волосы, но не как дань моде, а как способ самовыражения. Ведь яркий цвет волос действительно позволяет привлекать к себе дополнительное внимание», — высказалась эксперт.

«Что касается актрисы, она как раз будучи молодой и активной девушкой, может себе позволить столь насыщенный цвет волос. Вместе с тем, при выборе конкретного оттенка, учитывая что актриса теплый коллорит, я бы предложила Любе отдать предпочтение оттенкам фиолетовой гаммы, которые подчеркнули бы красоту ее глаз и кожи. А вот такой холодный розовый цвет, к сожалению, с такой задачей не справляется. С ним наоборот, лицо кажется серым и уставшим», — добавила Корабель. Марина отметила, что выбор столь яркого цвета характеризует девушку как творческую и бунтарскую личность.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в которой проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт-Петербурге, который и по сей день успешно работает. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.