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Жена экс-президента Франции отпраздновала день рождения танцами

Супруге Николя Саркози Карле Бруни исполнилось 52 года

Жена экс-президента Франции отпраздновала день рождения танцами
Карла Бруни с супругом Николя Саркози. Фото: globallookpress

Карла Бруни отметила 52-летие. Бывшая модель и жена экс-президента Франции Николя Саркози опубликовала в Инстаграм забавное видео, на котором она танцует и смеется от радости. Таким образом Карла решила поблагодарить своих друзей и коллег за поздравления с днем рождения.

«52 года старости или 52 года молодости? Именно так я себя чувствую после ваших сообщений», — написала Карла Бруни под публикацией.

Поклонники восхитились энергетикой бывшей модели. «Ты всегда молода, Карла!», «Выглядишь как 25-летняя девушка», — пишут фанаты.

Напомним, что Карла Бруни была самой высокооплачиваемой моделью мира и работала с известными дизайнерами.

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Карла БруниНиколя СаркозиНовости googleФранция
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Жена экс-президента Франции отпраздновала день рождения танцами
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