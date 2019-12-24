Жена экс-президента Франции отпраздновала день рождения танцами

Карла Бруни отметила 52-летие. Бывшая модель и жена экс-президента Франции Николя Саркози опубликовала в Инстаграм забавное видео, на котором она танцует и смеется от радости. Таким образом Карла решила поблагодарить своих друзей и коллег за поздравления с днем рождения.

«52 года старости или 52 года молодости? Именно так я себя чувствую после ваших сообщений», — написала Карла Бруни под публикацией.

Поклонники восхитились энергетикой бывшей модели. «Ты всегда молода, Карла!», «Выглядишь как 25-летняя девушка», — пишут фанаты.

Напомним, что Карла Бруни была самой высокооплачиваемой моделью мира и работала с известными дизайнерами.