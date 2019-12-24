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«Я благодарю всех и плачу»: Бондарчук и Меньшиков ответили на каверзные вопросы

Режиссер и актер поделились сокровенным в одном из YouTube-шоу.

«Я благодарю всех и плачу»: Бондарчук и Меньшиков ответили на каверзные вопросы
Федор Бондарчук. Фото: Youtube.com / PEOPLETALK TV

Режиссер Федор Бондарчук и актер Олег Меньшиков на передаче PEOPLETALK TV представили новый фильм «Вторжение», а заодно и ответили на несколько вопросов о картине.

Оба мужчины признали, что инопланетяне существуют, а на съемочной площадке самое важное — это тишина, оператор и артист. Федор Бондарчук также признался, что он обычно делает после фразы «Стоп, снято!».

«Я благодарю всех и плачу», — рассказал режиссер.

Самый сумасшедший поступок Олега Меньшикова еще впереди, а вот для Бондарчука безумие это поменять жизнь в 50 лет. О планах на 1 января режиссер также высказался достаточно четко, он будет в кинотеатре, смотреть премьеру фильма «Вторжение».

Напомним, «Вторжение» станет продолжением «Притяжения», фантастического фильма о падении инопланетного корабля на Москву, и о том, как люди сплотились, чтобы дать отпор инопланетным захватчикам.

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Новости googleОлег МеньшиковФедор Бондарчукфильм «Вторжение»
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«Я благодарю всех и плачу»: Бондарчук и Меньшиков ответили на каверзные вопросы
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