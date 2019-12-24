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Барановская призналась, что встретит Новый год в гостях у Эмина

По словам телеведущей, она с детьми никогда не проводила главную ночь в году дома.

Барановская призналась, что встретит Новый год в гостях у Эмина
Юлия Барановская. фото: globallookpress.com

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным сама воспитывает троих детей. Ее старшему сыну Артему недавно исполнилось 14 лет, Яне уже 11, а младшему Арсению семь лет. Несмотря на то, что девушка много работает, каждую свободную минуту она проводит с наследниками. Так перед праздниками она устроила для них очередное путешествие. Телеведущая проводит время в Намибии.

Перед отъездом Юлия успела дать интервью. Она рассказала, где встретит Новы год. По ее словам, она никогда не проводила главную ночь в году дома с детьми. Вот и на этот раз они отправятся в гости. При этом телеведущая отметила, что дома они нарядили елку и к праздничному столу обязательно появятся мандарины, оливье и другие неизменные атрибуты праздника.

«Должна быть обязательно шумная и веселая компания. Третий год подряд мы будем в гостях у Эмина. Он вновь организует совершенно невероятный праздник — „Жаркий Новый год“. Это круто, потому что, действительно, с ним никогда не замерзнешь», — поделилась Барановская.

Она также отметила, что в их семье все верят в Деда Мороза, поэтому пишут ему письма, где рассказывают о желаемых подарках, и помещают их в морозилку. Юлия подчеркнула, что это очень облегчает работу Дедушке. Девушка не стала скрывать, что хочет лишь одного — чтобы ее дети были здоровы. Также она будет рада, если каждый ее наследник пойдет своим путем. При этом телеведущая призналась, что у ее дочки многие видят талант в области танцев, а младший сын не расстается с футбольным мячом, хотя самой Барановской раньше хотелось, чтобы он стал хоккеистом.

«Я ничего с этим сделать не могу. Теперь мы всегда берем с собой футбольный мяч, даже когда едем отдыхать», — поведала звезда изданию «7 Дней». К слову, поклонники давно отмечали, что у мальчика талант от отца. «Это все гены», не раз писали они в соцсети.

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Барановская призналась, что встретит Новый год в гостях у Эмина
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