«Требовала круглосуточную охрану»: бывший промоутер Наргиз рассказал о ее страхе за безопасность

Недавно певица сделала скандальное заявление, что не чувствует себя в безопасности в России.

Скандал, вызванный словами певицы Наргиз на шоу «Осторожно, Собчак», продолжает набирать обороты. Пожалуй, сейчас артистку обсуждают даже больше, чем в августе, когда ее отношения с продюсером Максимом Фадеевым были разорваны, и звезда осталась практически без репертуара.

Напомним, артистка заявила, что не хочет перевозить своих детей из Америки в Россию, ведь они выросли в США и думают, что в нашей стране медведи по улицам ходят и кругом мафия. Также она высказалась, что не чувствует себя здесь в безопасности.

Тревога за свою жизнь у певицы началась уже давно. Об этом рассказал промоутер Сергей Лавров, который раньше занимался турами артистки, отработал с ней более ста концертов.

«Наргиз и раньше вела себя странно. Требовала круглосуточную охрану для себя и своих собак. Чтобы охранники с ней были не только на концерте, но и ночью под дверью», — цитирует его «Комсомольская правда».

Мужчина добавил, что Наргиз злоупотребляла виски, из-за чего он постоянно опасался, что она сорвет концерт, и подобные случаи действительно были. Певица могла неожиданно перестать выходить на связь с ним или с Максимом Фадеевым. По мнению промоутера, именно поэтому известный продюсер и прекратил деловые отношения со своей протеже.