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Адель удивила поклонников стройной фигурой

Певица опубликовала фотографии со сказочным героем - Гринчем.

Адель удивила поклонников стройной фигурой
Певица Адель. Фото: Инстаграм

31-летняя Адель порадовала поклонников новыми фотографиями. Певица опубликовала снимки в инстаграме, на которых она одета в черное атласное платье и прической, завитой в кудри. Рядом с Адель стоит ее друг, переодетый в похитителя Рождества Гринча. Поклонники отметили, что их любимая исполнительница сильно похудела и ее платье выгодно подчеркивает ее постройневшую фигуру.

Фанаты давно заметили, что Адель хорошеет с каждым днем. По подсчетам подписчиков, за последние месяцы певица сбросила около 20 кг. Хотя не так давно обладательница премии Грэмми придерживалась модного бодипозитива и заявляла, что ее устраивают пышные формы.

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Адель удивила поклонников стройной фигурой
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