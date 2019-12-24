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«Я мечтал, я верил!»: Андрей Черкасов из «Дома-2» впервые станет отцом

Супруга шоумена сообщила ему радостную новость.

«Я мечтал, я верил!»: Андрей Черкасов из «Дома-2» впервые станет отцом
Андрей Черкасов построил в «Дом-2» настоящую карьеру. Фото: instagram.com/cherkasov119/

Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов впервые станет отцом. Об этом 37-летний мужчина и его супруга Кристина Ослина рассказали в Instagram, опубликовав одинаковое видео, на котором запечатлено, как жена рассказала мужу радостную новость.

Женщина сделала сюрприз и упаковала тест на беременность с двумя полосками в подарочную коробочку. Когда Андрей открыл ее и увидел содержимое, на его глазах заблестели слезы счастья. Не было ни криков, ни бурных эмоций, мужчина лишь трогательно обнял свою возлюбленную, попутно пытаясь осознать радость отцовства.

«Этот момент я запомню на всю жизнь. Я ждал, я мечтал, я верил! Я счастлив!» — написал Черкасов на своей странице.

Сейчас поклонники поздравляют эту красивую пару. Редакция сайта Teleprogramma.pro присоединяется к добрым пожеланиям.

Напомним, Андрей шесть лет провел на площадке «Дом-2» в качестве участника. Там он встречался со многими девушками, уходил, возвращался. В 2016 году ему предложили помогать с организацией шоу, потом в его обязанности добавился кастинг новых участников, и, наконец, бывший военный «дослужился» до ведущего. В итоге поиски любви на телепроекте окончились для мужчины встречей с Кристиной Ослиной. Девушка покорила «ветерана» шоу своей искренностью и манерами. Год назад они поженились, а летом сыграли красивую свадьбу. И сейчас, как мы видим, у пары все прекрасно.

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«Я мечтал, я верил!»: Андрей Черкасов из «Дома-2» впервые станет отцом
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