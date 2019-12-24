«Это глупо и мерзко»: Лена Миро защитила Ивана Урганта от нападок толпы

Блогер внезапно решила заступиться за дочку телеведущего и за него самого.

Блогер Лена Миро, которая отличается своими едкими выпадами в адрес звезд российского шоу-бизнеса, внезапно решила сменить сторону и принялась защищать Ивана Урганта от нападок толпы. Все началось с фотографии дочки телеведущего, которая проживает в Америке. На фото девушка стоит держа за руку своего парня афроамериканца, именно цвет кожи ее избранника послужил поводом для шуток в России.

Миро назвала всех оскорбляющих семью Ивана бытовыми расистами, а на самое частое обвинение, в том, что внуки Урганта «будут шахтерами», она резонно возразила, что во-первых этот вопрос не касается посторонних, а во-вторых, Иван за один вечер зарабатывает больше, чем многие комментаторы за пять лет и он уж точно сумеет обеспечить своим внукам прекрасное будущее.

«Вы так пытаетесь поставить себя выше, получая зарплату, над которой можно лишь плакать? По-моему, это глупо и мерзко» — заявила Лена Миро.

Также женщина с грустью отметила, что даже в 2019 году среди комментаторов множество невежд, готовых судить человека не по личным качествам, а по цвету кожи.