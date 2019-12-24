Боня нарядила праздничную елку с дочкой в лондонском особняке

Виктория Боня в этом году переехала жить в Англию вместе с дочкой Анджелиной. Ранее они несколько лет жили в Монако. Светская львица думала, что ее наследнице будет лучше в Лондоне. Она отталкивалась от образования, которое там может получить девочка, а также в столице Англии есть возможность кататься на лошадях, а это любимейшее увлечение Анджелины. Но не так давно в беседе с порталом Teleprogramma.pro телеведущая рассказала, что собирается снова переехать.

Пока Боня взяла год на размышления. Она выбирает новое место жительства, так как пасмурный и дождливый Лондон не понравится ее наследнице. Также девушка принимает это решение не одна, а с отцом девочки Алексом Смерфитом. А пока красотка продолжает обустраивать свой лондонский особняк. Накануне Виктория установила там живую пушистую елку и нарядила ее. Правда найти подходящее дерево ей удалось не сразу.

В соцсети модель поделилась трогательным видео. Она показала, как в итоге выглядит символ Нового года. Хвойную красавицу Боня с дочкой нарядила разными шарами и игрушками, а также купила несколько гирлянд. «Мне нравится», — восхитилась она результатом. «Раз, два, три — елочка гори! Кто смотрел сторисы, тот знает, что я сменила две елки и десять раз покупала, ездила игрушки», — написала знаменитость.

Поклонники тоже остались под впечатлением. Они признались, что давно не видели такой красивой елки. «Какая красота, такая елка прям из детства, очень красивая!», «Не зря 10 ездила! Можно ветки подрезать, торчащие», «Ну вот, елочка в итоге нарядная и красивая! А Вы переживали… А игрушки супер!!! Стеклянные игрушки тоже очень люблю!», «Елка с атмосферой сказки», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее елки нарядили Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Татьяна Навка и другие звезды.