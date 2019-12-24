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Галкин признался, что Пугачева выступила инициатором рождения их детей

Свою супругу шоумен считает мудрой женщиной.

Галкин признался, что Пугачева выступила инициатором рождения их детей
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и двойняшками (Фото: кадр из YouTube-проекта "А поговорить")

Максим Галкин принял участие в съемках YouTube-проекта «А поговорить?..». В интервью супруг Аллы Борисовны рассказал, кто именно в их семье выступил инициатором идеи, связанной с рождением общих наследников. Как выяснилось, завести малышей шоумену предложила Примадонна. При этом, по словам Максима, изначально его жена думала о том, что станет скорее бабушкой. Однако в результате — она мама.

Галкин заметил, что еще до рождения детей ему казалось, что ощутить себя родителем в их паре хочется именно ему. Однако в отличие от Примадонны он не выстраивал определенных планов или стратегий. Задумалась об этом именно Алла Борисовна.

Дочка Аллы Пугачевой - Лиза Галкина
Лиза Галкина помогает маме по хозяйству (Фото: кадр из YouTube-проекта «А поговорить»)

«Она мудрый человек. Самая лучшая мама из возможных. Именно благодаря ей я узнал о том, как нужно вести себя с детьми, что им нужно дать! В отличие от Аллы я менее выдержанный, вспыльчивый. Если бы не она, мог бы уже и прикрикнуть на детей. Они у нас не знают, что такое ссоры. При них никто в доме отношения никогда не выяснял», — отметил шоумен.

Певица Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным и детьми
Максим Галкин считает свою супругу лучшей мамой (Фото: кадр из YouTube-проекта «А поговорить»)

В интервью Максим вспомнил случай, который произошел с Лизой еще года два назад. Она каталась по двору на квадроцикле. И очень неудачно ножка малышки попала между колесом и цепью. Алла Борисовна вызвала доктора, который настоял на том, чтобы девочку доставили на осмотр. Пока Лизу увозили на «скорой» ее братик поспешил в свою комнату. Гарри хотел взять свой рюкзачок, чтобы поехать вместе с сестрой.

«Когда сын спустился, они уже уехали в больницу. Гарик так рыдал… Он испугался, думал Лизу навсегда от него увезли. Они же вообще никогда не расстаются», — добавил Галкин.

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Галкин признался, что Пугачева выступила инициатором рождения их детей
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