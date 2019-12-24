Надежда Михалкова столкнулась на «Вторжении» с бывшим мужем и его новой супругой

Все гости премьеры отметили, что дочь режиссера Никиты Михалкова еще больше постройнела.

Актриса Надежда Михалкова на премьере картины «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука столкнулась в зале с бывшим мужем актером Резо Гигинеишвили и его третьей супругой светской львицей Надеждой Оболенцевой. Отметим, что звезда посетила мероприятие в гордом одиночестве. Многие гости кинопремьеры отметили, что актриса за последнее время еще больше постройнела и похорошела.

Напомним, что Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили поженились в 2010 году. Спустя год они обвенчались в Грузии. В 2017 году развелись. От этих отношений на свет появились двое детей. Дочь Нина родилась в 2011 году, а сын Иван в 2013-м.

Добавим, что на премьере картины многие звезды присутствовали парами. К примеру, Степан Михалков, сын режиссера, пришел с женой. В зале присутствовали модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной, Олег Меньшиков с женой, Сергей Светлаков со своей второй половинкой.

Впрочем, были и одинокие девушки. К примеру, Светлана Устинова и Юлия Снигирь. Кстати, последняя упорно прятала в карман правую руку с кольцом. Избранница Евгения Цыганова не захотела демонстрировать обручальное кольцо, сообщает «7 дней».