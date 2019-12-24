«Занималась групповым сексом»: близкие Зайцева раскрыли ужасающие факты о его экс-жене

В конце ноября в семье хоккеиста Никиты Зайцева произошел скандал. Он живет в Канаде, но вернулся в Россию и прямо на улице похитил детей у своей бывшей жены Маргариты Зайцевой. Видео с ужасающими кадрами, на которых мама кричит, а дети плачут, облетели Сеть. Вскоре бывшие супруги стали поливать друг друга грязью. Сначала Марго заявила, что у нее силой выкрали детей, а потом заявила, что очень боится, так как Зайцев может их тайно вывести за границу.

В одной из прошлых передач «Прямой эфир» девушка дала откровенное интервью Андрею Малахову. Она прокомментировала кадры, которые были сделаны скрытыми камерами в доме хоккеиста, где она жила с двумя дочками. На одних Маргарита не подходит к рыдающему ребенку, а на других проводит время с голым мужчиной. Она пояснила, что это был ее бойфренд, а дети находились наверху и спали. Экс-жена спортсмена плакала, находясь в пустой квартире без наследников, объясняя эту ситуацию.

А в новом выпуске передачи героем стал уже сам хоккеист. Никита откровенно поговорил с Малаховым. Он заверил, что не похищал детей. По словам мужчины, он провел с дочками все лето начиная с апреля, а потом уехал на сборы. Именно тогда Маргарита тайно оформила бумаги, запретив ему вывозить наследников за границу. Таким способом она лишила его возможности видеть девочек. Зайцев заверил, что эк-супруга знала о том, что он приедет, поэтому прятала детей. Она не позволила ему увидеться с ними. По словам спортсмена, когда он увидел дочек с незнакомыми женщинами (няни), то был поражен. Тогда спортсмен и забрал их.

Приняли участие в съемках и его родители Игорь и Елена. Они любят внучек, поэтому сильно переживают из-за произошедшего. «Она прекрасно знает, где находятся дети. Я не блокировал ее номер. По-любому можно выйти со мной на связь и поговорить», — отметил спортсмен. В студии были показаны кадры, на которых он играет с наследницами в своем доме. Он не стал скрывать, что девочки не скучают по маме и даже не говорят о ней.

«Все это было сделано только для безопасности детей, потому что мы видели, что происходило и раньше, и во время, и сейчас», — подчеркнул отец Никиты. Он заверил, что у Маргариты было много мужчин. А Зайцев вспомнил, что его супруга плакала, когда узнала о беременности и хотела сделать аборт. Более того, близкие хоккеиста заверили, что девушка пила во время беременности вино.

«Рыжий из „Иванушек“ познакомил ее с любовником в Нью-Йорке. У нее был еще третий любовник. Там болезнь сексуальная. Это дикий ужас», — высказался Игорь. «Каждый вечер вино, каждый вечер. Беременная! По бутылке вина! Вы представляете? Она наливала себе в чашку, чтобы мы этого не видели. Табак закидывался в чашку, когда она кормила грудью. Это тяжело. Я не знаю, как нам теперь отмыться», — также возмутилась Елена.

Родители хоккеиста уверены, что его экс-женой движет только алчность. По словам мамы Никиты, с детьми всегда находилась няня. Даже когда они жили в Торонто. Няня Маргарита Сироткина подтвердила, что супруга хоккеиста мало проводила времени с детьми и употребляла много алкоголя. Более того, родители спортсмена вспомнили, как три раза Марго забывала детей. Один раз это было на пляже. А Зайцев признался, что узнал о прошлом бывшей жены и пришел в ужас. В юности отец отправил Маргариту в Англию учиться, но вскоре ему пришлось забрать ее.

«Девочка начала заниматься групповым сексом и это выкладывалось в соцсети, это стало известно родителям. Она писала, что количество ребят, которых она меняет, огромное. Что количество алкоголя, травы и эмоций зашкаливает. Это было написано в 14 лет», — отметили родители хоккеиста, которым читали личный дневник девушки. Они уверены, что детям будет лучше с отцом, чем с мамой.