ЗВЕЗДЫ

Оливье, пельмени и музыка: Шейк в клетчатой пижаме отметилась в гостях у русской подруги

Модель провела время с Анной Вьялицыной и ее наследницей.

Оливье, пельмени и музыка: Шейк в клетчатой пижаме отметилась в гостях у русской подруги
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк не так давно побывала в Саудовской Аравии на музыкальном фестивале. Пока модель проводила время с коллегами, за ее дочерью Леей приглядывал Брэдли Купер. Накануне папарацци заметили девушку в аэропорту. Она спешила на рейс, но при этом выглядела очень стильно. Многие думали, что знаменитость первым делом отправится к наследнице, но она провела время в гостях у русской подруги.

Шейк переоделась в пижаму и помогла подготовиться к приходу Дедушки Мороза и Снегурочки. Ее коллега Анна Вьялицына сняла на камеру, как супермодель босиком пылесосит в ее доме. При этом играла русская песня «Три белых коня». Также девушки приготовили множество блюд от оливье и селедки под шубой до пельменей. Ирина находилась в прекрасном настроении и даже танцевала. После прихода Деда Мороза, который вручил подарки дочери Анны Аляске, подруги стали весело проводить время.

Фото: instagram.com/annev/

В соцсети Вьялицына опубликовала трогательное фото. «Непослушный или хороший, сладкий и острый», — загадочно подписала она кадр, где позирует в алом свитере вместе с Шейк, облаченной в клетчатую пижаму. Похоже, что канун католического Рождества русские модели решили провести вместе.

Напомним, чти Ирина рассталась с Брэдли Купером в начале лета. Что произошло между влюбленными, так и осталось загадкой. А Анна уже пять лет встречается со старшим вице-президентом компании Yahoo Адамом Кэханом, от которого и родила дочку. Ранее у нее также был роман с самим Леонардо Ди Каприо.

Фото: instagram.com/annev/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ВьялицынаЗвездный стильИрина Шейк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Оливье, пельмени и музыка: Шейк в клетчатой пижаме отметилась в гостях у русской подруги
Интересно?
Поделись с друзьями: