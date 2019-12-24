Оливье, пельмени и музыка: Шейк в клетчатой пижаме отметилась в гостях у русской подруги

Ирина Шейк не так давно побывала в Саудовской Аравии на музыкальном фестивале. Пока модель проводила время с коллегами, за ее дочерью Леей приглядывал Брэдли Купер. Накануне папарацци заметили девушку в аэропорту. Она спешила на рейс, но при этом выглядела очень стильно. Многие думали, что знаменитость первым делом отправится к наследнице, но она провела время в гостях у русской подруги.

Шейк переоделась в пижаму и помогла подготовиться к приходу Дедушки Мороза и Снегурочки. Ее коллега Анна Вьялицына сняла на камеру, как супермодель босиком пылесосит в ее доме. При этом играла русская песня «Три белых коня». Также девушки приготовили множество блюд от оливье и селедки под шубой до пельменей. Ирина находилась в прекрасном настроении и даже танцевала. После прихода Деда Мороза, который вручил подарки дочери Анны Аляске, подруги стали весело проводить время.

В соцсети Вьялицына опубликовала трогательное фото. «Непослушный или хороший, сладкий и острый», — загадочно подписала она кадр, где позирует в алом свитере вместе с Шейк, облаченной в клетчатую пижаму. Похоже, что канун католического Рождества русские модели решили провести вместе.

Напомним, чти Ирина рассталась с Брэдли Купером в начале лета. Что произошло между влюбленными, так и осталось загадкой. А Анна уже пять лет встречается со старшим вице-президентом компании Yahoo Адамом Кэханом, от которого и родила дочку. Ранее у нее также был роман с самим Леонардо Ди Каприо.