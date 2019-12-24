Экс-возлюбленная мужа Летучей заявила, что телеведущая «псевдоозабочена» чужими детьми

На днях в семье Елены Летучей разгорелся скандал. Как известно, она состоит в браке с юристом Юрием Анашенковым. Они поженились в 2016 году после двух лет отношений. Пока общих наследников у пары нет, но у мужа телеведущей от бывшей гражданской жены есть сын. Недавно в передаче «Звезды сошлись» бывшая возлюбленная адвоката Асмик Вайе Рейтор рассказала, как он бросил ее с детьми ( у нее есть еще один ребенок от другого мужчины) и долгами.

Женщина возмущена тем, что Анашенков хочет уменьшить алименты до шести тысяч рублей. О всех проблемах она поведала в эфире телепередачи. В итоге Летучая и ее муж решили подать в суд несколько исков на общую сумму 50 миллионов рублей. Они заявили, что канал НТВ опорочил честь их семьи, выдав недостоверные факты за действительные. Также Юрий намерен судится и с бывшей гражданской женой. По словам Летучей, они полностью содержат сына Асмик, одевают его, оплачивают учебу и берут другие расходы на себя.

«Мы лично ей сократили сумму, но ребенку платим за все отдельно. И давали бы больше, но она препятствует, требует миллионы. И пользуется моей публичностью. Но к ней будут отдельные иски», — рассказала Елена в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Однако Асмик Вайе Рейтор продолжает настаивать на том, что ее бывший возлюбленный поступил подло и должен ей вернуть крупную сумму денег. По ее словам, еще несколько лет назад она попросила бывшего супруга вернуть ей деньги, потраченные на ремонт в доме, так как она осталась одна с двумя детьми.

«Я относилась к нему как к мужчине и мою просьбу вернуть деньги считаю абсолютно верной, поэтому я обратилась к Юре вернуть миллионы, (в том числе и деньги за мою проданную машину, деньги, которые я заработала и деньги, которые я брала в долг у своих друзей), именно их я потратила на ремонт дома, в котором на данный момент бывший супруг живет с другой женщиной!», — высказалась бывшая избранница Анашенкова.

Девушка не понимает, почему в происходящем участвует Летучая, так как к ней судебные тяжбы, алименты и ребенок Анашенкова не имеют никакого отношения. «Псевдоозабоченность Лены нашими детьми и т.д. — это ее личное право, но я желаю ей скорейшей реализации в статусе матери, чтобы ей было, кем и чем заняться, и не совать нос в чужие семьи, и не приписывать себе чужих детей!», — отметила Асмик.