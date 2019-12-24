ЗВЕЗДЫ

Идеальная Снегурочка: Гузеева поделилась новогодним фото дочери

Пользователи Сети не сразу узнали наследницу телеведущей.

Идеальная Снегурочка: Гузеева поделилась новогодним фото дочери
Лариса Гузеева. фото: globallookpress.com/

Лариса Гузеева не скрывает, что семья у нее стоит на первом месте. Телеведущая находится в хороших отношениях со своими детьми. Старший сын телеведущей не так давно женился. В прошлом году влюбленные сыграли пышную свадьбу. Мама сразу одобрила выбор наследника. Она не скрывает, что мечтает о внуках. Когда артистка устраивает семейные ужины, то в ее доме собирается вся семья. А вот младшая дочь знаменитости, Ольга, давно живет и учится в Париже, но часто приезжает к маме.

Гузеева очень близка с наследницей. Она всегда поддерживает ее. Не так давно Оля пережила тяжелое расставание с возлюбленным, но вскоре в ее жизни появился новый бойфренд. Семейные кадры в соцсети телеведущая публикует нечасто. Однако в преддверии Нового года артистка поделилась архивным фото. В кадре девушка позирует в образе Снегурочки: в серебристой шубе и кокошнике со снежинками.

«Всех с наступающим! Всем счастья! Это мой любимый праздник с детства! Пусть ваши мечты сбудутся!» — написала Лариса.

Поклонники не сразу поняли, что на снимке запечатлена дочка телеведущей. Некоторые решили, что перед ними сама Гузеева, запечатленная в юности. «Думаю, что это дочка в детстве, но очень похожа на маму. Вы обе прелестны», «Настоящая русская красавица!», «Мамина копия», «Это Лариса детстве?», «Папина дочка!!! Хорошенькая Снегурочка», «Какая Леля красавица», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях Гузеева снялась в новогодних передачах. Съемки проходили в центре Москвы на Красной площади. Копанию телеведущей составил Дмитрий Нагиев. К слову, артистка в белоснежной шубе тоже была похожа на Снегурочку. Праздничные кадры ведущей «Давай поженимся!» зрители увидят в главную ночь в году.

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Идеальная Снегурочка: Гузеева поделилась новогодним фото дочери
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