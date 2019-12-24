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«Что с рукой?»: поклонники обратили внимание на кривые пальцы Лободы

В Сети развернулось нешуточное обсуждение.

«Что с рукой?»: поклонники обратили внимание на кривые пальцы Лободы
Лобода. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Светлана Лобода недавно появилась в программе «Сегодня вечером» на Первом канале вместе со старшей дочерью Евангелиной и мамой Натальей Васильевной. Снимок, сделанный в студии ТВ, вызвал бурные обсуждения в Сети.

Пользователи обратили внимание на кисти 37-летней певицы, которые испещрены венами, а также на ее неровные пальцы.

«Забыла отфотошопить?», «Что с рукой? Не думаю, что Светка по ночам уголь грузит или рукавички в цехе шьет», «Дык не девАчка уже», «Обычная рука возрастная», «И у мамы лицо натянуто, а руки некрасивые, семейное», — пишут комментаторы в Сети.

Обсуждение пальцев Лободы. Фото
https://www.instagram.com/admin_anshlak/

Впрочем, на нападки хейтеров тут же ответили. «Ничего необычного, у худых бывает так, если тяжести поднимать или работать с гантелями и в планке стоять. У меня появились после тренировок с гантелями», «А что там? Вены? У меня с раннего детства они на ступнях и кистях. Это строение такое. Руки очень худые. И я уголь не гружу», «Руки вниз опустите, у всех вены вылезут. Все нормально», — оправдали неровности кистей Светланы пользователи Интернета.

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«Что с рукой?»: поклонники обратили внимание на кривые пальцы Лободы
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