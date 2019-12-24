ЗВЕЗДЫ

У Долиной обнаружился странный шрам на ключице

Певица пришла на новогодний утренник в «Крокус Сити Холл».

У Долиной обнаружился странный шрам на ключице
Лариса Долина. Фото Global look press

Лариса Долина посетила новогоднее представление в «Крокус Сити Холл». Компанию звезде составила дочь Ангелина и 8-летняя внучка Александра.

«На первом фото видно, кто самый довольный», — написала звезда в своем блоге.

При этом на самом деле совершенно не понятно, кто из девушек на фото более счастлив. И Долина, и ее наследницы просто светились от удовольствия. Многие поклонники артистки заметили, что 64-летняя звезда в отличной форме.

«Лариса Александровна просто космически прекрасна. Горжусь тем, что мой кумир так выглядит. И вы, Линочка с Сашей, тоже красотки. Обожаю всю вашу семью», «Трио – самые очаровательные красотки. Такие позитивные! Умнички!» — написано в комментариях блога артистки.

Между тем, пользователи Сети заметили не только цветущий вид Ларисы Долиной, но и небольшой шрам на ключице звезды, который обнажился в расстегнутой блузе. Некоторые фолловеры обратили внимание, что точно такой же видели у Анастасии Заворотнюк на открытии магазина ее дочери.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкЛариса ДолинаЛина Долина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У Долиной обнаружился странный шрам на ключице
Интересно?
Поделись с друзьями: