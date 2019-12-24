У Долиной обнаружился странный шрам на ключице

Лариса Долина посетила новогоднее представление в «Крокус Сити Холл». Компанию звезде составила дочь Ангелина и 8-летняя внучка Александра.

«На первом фото видно, кто самый довольный», — написала звезда в своем блоге.

При этом на самом деле совершенно не понятно, кто из девушек на фото более счастлив. И Долина, и ее наследницы просто светились от удовольствия. Многие поклонники артистки заметили, что 64-летняя звезда в отличной форме.

«Лариса Александровна просто космически прекрасна. Горжусь тем, что мой кумир так выглядит. И вы, Линочка с Сашей, тоже красотки. Обожаю всю вашу семью», «Трио – самые очаровательные красотки. Такие позитивные! Умнички!» — написано в комментариях блога артистки.

Между тем, пользователи Сети заметили не только цветущий вид Ларисы Долиной, но и небольшой шрам на ключице звезды, который обнажился в расстегнутой блузе. Некоторые фолловеры обратили внимание, что точно такой же видели у Анастасии Заворотнюк на открытии магазина ее дочери.