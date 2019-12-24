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«Достали»: Проскурякова вновь спровоцировала слухи о беременности

Жена Игоря Николаева появилась на сцене в свободном платье.

«Достали»: Проскурякова вновь спровоцировала слухи о беременности
Юлия Проскурякова. Фото Global look press

Юлия Проскурякова пришла на съемки праздничного шоу «Необыкновенный огонек» на «России 1» в свободном платье в серебристых пайетках. Обычно такие модели выбирают беременные женщины. Мало того, под тканью явно прослеживались округлившиеся формы.

Впрочем, похоже, что супруга Игоря Николаева просто поправилась. В личном блоге она, уже порядком устав от намеков поклонников и журналистов, написала: «Я не беременна!». Она призналась, что ее уже «достали» вопросом о второй беременности.

Несмотря на прямое заявление и несколько восклицательных знаков, которые она поставила после слов «я не беременна», люди все равно продолжили спрашивать ее об «интересном положении». Кое-кто из поклонников решил, что это знак. «Значит, пора!» — написал один из них.

Отметим, что на «Необыкновенном огоньке», который покажут в праздничную ночь, Юлия споет дуэтом с Игорем Николаевым песню «Метели».

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«Достали»: Проскурякова вновь спровоцировала слухи о беременности
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