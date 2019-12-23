ЗВЕЗДЫ

«Все сделали за нашей спиной»: муж Летучей объяснил, почему судится с НТВ

По словам юриста Юрия Анашенкова, в эфире выдали много непроверенной информации, которая не является действительностью.

«Все сделали за нашей спиной»: муж Летучей объяснил, почему судится с НТВ
Елена Летучая замужем за Юрием Анашенковым с 2016 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Муж телеведущей Елены Летучей, адвокат Юрий Анашенков, прокомментировал сайту Teleprogramma.pro свой иск к каналу НТВ. Напомним, в передаче «Звезды сошлись» мужчину обвинили в том, что он хочет уменьшить сумму алиментов, которые выплачивает своей бывшей жене для их совместного сына.

«Вся информация, прошедшая в эфире, не была проверена, нас никто не спросил о ее достоверности, никто не запросил документов, которые могут опровергнуть сказанное в программе, нас никто не пригласил, все сделали за нашей спиной, — сказал юрист. — Журналисты НТВ специально оскорбляли меня и мою жену, смонтировали заставку программы так, чтобы настроить зрителя негативно к ее главным героям».

Анашенков назвал ложью то, что он не заботится о своем ребенке и не платит алименты. Также от отметил, что его нынешняя жена Елена Летучая не имеет никакого отношения к уплате алиментов, а в программе все было представлено так, что она якобы заставляет его не платить бывшей супруге.

«Я не доверяю ее (бывшей жены. — Прим. авт.) образу жизни и поэтому оплачиваю все нужды своего сына отдельно от алиментов. Школа, одежда, развлечения, еда, телефон — все, что нужно моему ребенку. Деньги, которые я плачу в качестве алиментов, уходят моей бывшей. Как она ими распоряжается, меня не устраивает», — подчеркнул Юрий.

Мужчина посетовал, что судебная практика в России и в мире при разводах чаще всего определяет ребенка жить с матерью. Сам он мечтает, чтобы его сын жил вместе с ним и его новой женой, которая тоже любит этого мальчика.

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Елена ЛетучаяЗвезды сошлисьиск в судНТВЮрий Анашенков
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«Все сделали за нашей спиной»: муж Летучей объяснил, почему судится с НТВ
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