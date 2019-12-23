ЗВЕЗДЫ

«Красавцы»: Гуляев сделал комплимент Орбакайте и ее мужу

Михаил Земцов пришел на званый ужин в принтованном бомбере и белых кроссовках.

«Красавцы»: Гуляев сделал комплимент Орбакайте и ее мужу
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Кристина Орбакайте вместе с мужем-бизнесменом появилась на званом ужине. 48-летняя певица оказала за одним столом с модельером Валентином Юдашкиным и его супругой Мариной. Ранее возлюбленная кутюрье призналась, что уже определилась с нарядом, в котором она проведет новогоднюю ночь. Светская львица не скрывает: она полностью доверяет вкусу своей второй половинки. Именно поэтому Марина выбрала платье, автором которого выступил ее супруг.

На светском приеме старшая дочь примадонны отечественного шоу-бизнеса появилась в вечернем платье с цветочным принтом. Поверх легкого наряда знаменитость накинула кожаную куртку, дополнив образ полуботинками. Супруг певицы, бизнесмен Михаил Земцов, отдал предпочтение куртке-бомберу, черным брюкам и белым кроссовкам.

«Красавцы!» — обратился к Орбакайте модельер Игорь Гуляев.

Для многих не секрет, что дизайнер близко общается с Аллой Борисовной. Супруга шоумена Максима Галкина еще летом принимала его у себя в гостях. К слову, в подмосковном особняке певицы в деревне Грязь также побывала Светлана Лобода, Александр Ревва с женой Анжеликой. Новогоднюю ночь Пугачева проведет в компании семьи, на торжество артистка пригласила и поэта-песенника Илью Резника.

Еще в первых числах декабря Примадонна презентовала в кинотеатре «Октябрь» фильм «Алла Пугачева: Тот самый концерт». В отсутствие мужа певица позировала на красной дорожке в гордом одиночестве. Максим Галкин появился только на банкете. По словам шоумена, он опоздал из-за съемок двух передач в Останкино. В зрительском зале Аллу Борисовну поддерживала ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Младшие отпрыски певицы, шестилетние двойняшки Гарри и Лиза, на премьерный показ фильма не попали. Детей Пугачева оставила дома на попечение нянечек.

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«Красавцы»: Гуляев сделал комплимент Орбакайте и ее мужу
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