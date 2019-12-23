«Красавцы»: Гуляев сделал комплимент Орбакайте и ее мужу

Кристина Орбакайте вместе с мужем-бизнесменом появилась на званом ужине. 48-летняя певица оказала за одним столом с модельером Валентином Юдашкиным и его супругой Мариной. Ранее возлюбленная кутюрье призналась, что уже определилась с нарядом, в котором она проведет новогоднюю ночь. Светская львица не скрывает: она полностью доверяет вкусу своей второй половинки. Именно поэтому Марина выбрала платье, автором которого выступил ее супруг.

больше по теме Орбакайте не поскупилась на платье румынского бренда за 175 тысяч рублей 48-летняя певица к новогодним праздникам пополнила гардероб новым дизайнерским нарядом.

На светском приеме старшая дочь примадонны отечественного шоу-бизнеса появилась в вечернем платье с цветочным принтом. Поверх легкого наряда знаменитость накинула кожаную куртку, дополнив образ полуботинками. Супруг певицы, бизнесмен Михаил Земцов, отдал предпочтение куртке-бомберу, черным брюкам и белым кроссовкам.

«Красавцы!» — обратился к Орбакайте модельер Игорь Гуляев.

Для многих не секрет, что дизайнер близко общается с Аллой Борисовной. Супруга шоумена Максима Галкина еще летом принимала его у себя в гостях. К слову, в подмосковном особняке певицы в деревне Грязь также побывала Светлана Лобода, Александр Ревва с женой Анжеликой. Новогоднюю ночь Пугачева проведет в компании семьи, на торжество артистка пригласила и поэта-песенника Илью Резника.

Еще в первых числах декабря Примадонна презентовала в кинотеатре «Октябрь» фильм «Алла Пугачева: Тот самый концерт». В отсутствие мужа певица позировала на красной дорожке в гордом одиночестве. Максим Галкин появился только на банкете. По словам шоумена, он опоздал из-за съемок двух передач в Останкино. В зрительском зале Аллу Борисовну поддерживала ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Младшие отпрыски певицы, шестилетние двойняшки Гарри и Лиза, на премьерный показ фильма не попали. Детей Пугачева оставила дома на попечение нянечек.