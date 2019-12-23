«Теперь у всех айфоны»: Ширвиндт выступил на новой сцене Центрального дома актера

Центральный дом актера открылся после масштабной реставрации. Последний раз капитальный ремонт проводился здесь 38 лет назад. Сейчас здесь удобный зрительный зал и самая современная техника. Поздравить легендарную сцену пришло множество известных артистов — представителей театра, эстрады, шоу-бизнеса и кино.

В праздничном капустнике поучаствовали: Александр Ширвиндт, Максим Галкин, Нонна Гришаева, Игорь Золотовицкий, Александр Жигалкин, Владимир Иванов, Сергей Никитин, Алексей Кортнев, Федор Добронравов, Андрей Ургант, Николай Цискаридзе, Александр Олешко и многие другие.

Также открытие Дома актера посетили: Ирина Апексимова, Юлия Рутберг, Светлана Немоляева, Андрей Житинкин, Владимир Вишневский, Аркадий Инин, Михаил Швыдкой, Эльвира Набиуллина, Алена Яковлева.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, 85-летний Александр Ширвиндт, выразил свою радость от того, что старомодный театр теперь соответствует всем мировым стандартам, а также отметил, что очень важно сохранять клубность, которая глубоко зашита в российский менталитет.

«К сожалению, дома интеллигенции, которые были фундаментом общения, исчезают, теперь у всех айфоны», — сказал Ширвиндт, пишет kp.ru.