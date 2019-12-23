ЗВЕЗДЫ

«Теперь у всех айфоны»: Ширвиндт выступил на новой сцене Центрального дома актера

Известные представители театра, эстрады и кино поучаствовали в капустнике.

«Теперь у всех айфоны»: Ширвиндт выступил на новой сцене Центрального дома актера
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. КП/Веленгурин

Центральный дом актера открылся после масштабной реставрации. Последний раз капитальный ремонт проводился здесь 38 лет назад. Сейчас здесь удобный зрительный зал и самая современная техника. Поздравить легендарную сцену пришло множество известных артистов — представителей театра, эстрады, шоу-бизнеса и кино.

В праздничном капустнике поучаствовали: Александр Ширвиндт, Максим Галкин, Нонна Гришаева, Игорь Золотовицкий, Александр Жигалкин, Владимир Иванов, Сергей Никитин, Алексей Кортнев, Федор Добронравов, Андрей Ургант, Николай Цискаридзе, Александр Олешко и многие другие.

Также открытие Дома актера посетили: Ирина Апексимова, Юлия Рутберг, Светлана Немоляева, Андрей Житинкин, Владимир Вишневский, Аркадий Инин, Михаил Швыдкой, Эльвира Набиуллина, Алена Яковлева.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, 85-летний Александр Ширвиндт, выразил свою радость от того, что старомодный театр теперь соответствует всем мировым стандартам, а также отметил, что очень важно сохранять клубность, которая глубоко зашита в российский менталитет.

«К сожалению, дома интеллигенции, которые были фундаментом общения, исчезают, теперь у всех айфоны», — сказал Ширвиндт, пишет kp.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ШирвиндтМаксим ГалкинЦентральный дом актера
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Теперь у всех айфоны»: Ширвиндт выступил на новой сцене Центрального дома актера
Интересно?
Поделись с друзьями: