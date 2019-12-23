Анна Михалкова призналась, что мама критикует ее фото

Анна Михалкова в свои 45 лет выглядит моложе некоторых своих ровесниц. Примечательно, что еще около года назад она обладала очень пышными формами, но потом похудела. Актриса часто публикует селфи или показывает в соцсетях подросших детей. Как оказалось, маме артистки 72-летней Татьяне Михалковой многие снимки дочери не нравятся.

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По словам Анны, родительница критикует ее снимки. Более того, женщина даже рекомендовала ей воспользоваться фотошопом. Похоже, что Михалковой, как дочке знаменитых родителей, приходится оправдывать их ожидания, но на этот раз советом мамы она решила пренебречь.

«У меня тут, как вы знаете, в основном только селфи. Их жутко не любит моя мама. Оно понятно, столкновение с реальностью требует художественности. Недавно мама мне прислала ссылку на скачивание программы фотошопа….. Пожалуй, пока воздержусь», — написала актриса.

На этот раз Анна снова опубликовала селфи. В кадре звезда позирует без макияжа в домашней обстановке. Ретушировать фото она не стала, поэтому видны несовершенства кожи на ее лице.

Многие поклонники поддержали Анну. «Хорошо, что не прислала телефон пластического хирурга! Действительно, воздержитесь», — отметила одна из подписчиц. «Думаю, это следующий этап», — в шутку ответила ей актриса. «Вы гениальна и хороша без фотошопа! Очень крутая», «Анна, какой фотошоп, вы прекрасны! Ждем «Обычную женщину 2», «Мамы такие мамы», «Мамы умеют взбодрить», — прокомментировали пост подписчики.