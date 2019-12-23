Это падение: Гарик Харламов испортил модный танец Егора Крида

Рэпер Егор Крид выложил в Instagram забавное видео с Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым. Судя по всему, оно было снято во время записи YouTube-программы этих двоих юмористов. Молодой артист пояснил, что ведущие попросили его показать, как делать ролики для популярного приложения TikTok. В результате, они втроем собрались исполнить танцевальный элемент, но что-то во время записи пошло не по плану.

Итак, на фоне играет некая хип-хоп композиция, в конце каждого такта которой звучат два акцентных удара. На них Крид делает специальное движение ногами и продолжает танцевать. Батрутдинов в следующем такте синхронно повторяет за ним, и становится понятна задумка ролика. По идее, Харламов на третьем такте тоже должен исполнить заготовленное движение, но физическая форма не позволяет юмористу поддержать танцевальный номер, и он падает на Тимура, превращая крутую сцену в комедию.

Подписчики Крида вдоволь посмеялись с этого действа, хотя уже изначально было понятно, что все закончится фарсом. Добавим, что Батрутдинов не первый раз демонстрирует неплохие способности танцора. Комик легко запоминает и воспроизводит движения модных танцев, это умение он уже демонстрировал на съемках шоу «План Б», подражая Ольге Бузовой.