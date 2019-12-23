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Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно, если провалится в роли Бэтмена

Звезда «Сумерек» собирается перейти в артхаусные фильмы для взрослых, если не потянет образ темного рыцаря.

Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно, если провалится в роли Бэтмена
Роберт Паттинсон переживает из-за своих слабых актерских способностей. Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Британский актер Роберт Паттинсон нервничает по поводу каждого своего фильма, несмотря на то, что уже десять лет играет в кино. Об этом звезда «Сумерек» признался изданию The Guardian. По словам 33-летнего артиста, он знает только три способа сыграть сцену, на этом его арсенал заканчивается.

Тем не менее, сейчас мужчина снимается в новом фильме о Бэтмене — персонаже из комиксов, которого он давно мечтал воплотить на экране. В добавок, это его первая главная роль в мейнстримовом фильме со времен вампирской саги, в последние годы он играл на вторых ролях, либо в авторских картинах.

Актер признался, что всегда готовится к самому худшему развитию событий. К тому, что у него не получится блистательно сыграть мрачного супергероя, он тоже готов. Журналист спросил его, что он будет делать в случает провала нового фильма о темном рыцаре. Паттинсон задумался на минуту, затем запрокинул голову назад и засмеялся.

«Пойду в порно. Но в артхаусное порно», — наконец, ответил он.

Артист добавил, что является для самого себя самым суровым критиком. Поэтому ему даже не потребуются низкие кинорейтинги — если Бэтмен из бывшего вампира получится не очень, Роберт сам это поймет.

Ну что, пожелаем ему удачи, или пусть станет звездой фильмов для взрослых?

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актерская карьераБэтменкинокомиксыНовости googleпорноРоберт Паттинсонсупергерой
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Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно, если провалится в роли Бэтмена
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