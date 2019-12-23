«Прям по 18 лет»: Навку и Стоцкую заподозрили в использовании фотошопа

Поклонники удивились тому, что на лицах девушек нет ни одной морщинки.

Татьяна Навка последние месяцы не только гастролировала, снималась в различных передачах, но и готовилась к премьере сказки на льду «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». В красочном шоу примет участие дочка фигуристки Надежда, которая уже несколько раз побеждала на соревнованиях, а также многие известные спортсмены: Алина Загитова, Петр Чернышев и другие фигуристы. Присоединилась к творческой команде и Анастасия Стоцкая, которая озвучит роль Маргариты Дробязко.

Радостной новостью Навка накануне поделилась в соцсети. Она опубликовала снимок с певицей. В кадре они позируют с едва заметным макияжем. «Новый бриллиант в нашу сказочную копилку голосов! Волшебство ее голоса потрясающе сочетается с образом Маргариты на льду!» — написала спортсменка. Однако поклонников больше заинтересовал снимок. Многие заметили, что Татьяна и Анастасия будто помолодели.

Одни поклонники стали недоумевать, а другие обвинили девушек в использовании фотошопа. «Здесь вам прям по 18 лет», «Сколько фотошопа», «Навка переборщила с фотошопом!», «Чудеса фильтров — 15 лет и 25 лет! Класс», «Фотошопить прекрасно научились, конечно», «Как можно выглядеть без единой морщины на лице?», «Фильтрам браво», — стали писать подписчики.

Напомним, что Навка часто ходит без макияжа, не боясь демонстрировать свою природную красоту. Ранее она признавалась, что занимается йогой, а также держит тело в тонусе благодаря физическим нагрузкам. К слову, ранее когда фигуристку обвиняли в пластике, она откровенно говорила, что хорошо выглядит на фото из-за фотошопа. Фигуристка не раз давала понять, что никаких радикальных мер ради омоложения не применяла.