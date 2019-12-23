Семейный выход: Анджелина Джоли с дочками сходила на шоппинг

Папарацци поймали в объектив актрису Анджелину Джоли во время предпраздничного шоппинга в Лос-Анджелесе. 44-летняя звезда прогуливалась по магазинам вместе с дочерями – 14-летней Захарой и 14-летней Шайло, которая, по слухам, скоро станет Джоном и сменит пол. Представительницы знаменитого семейства купили несколько книг в магазине Barnes and Noble, а затем полакомились горячим шоколадом в кофейне.

Ранее мы сообщали, что между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом никак не утихают страсти. Вот уже три года длится громкий бракоразводный процесс, так как пара никак не может разобраться с вопросами опеки над своими многочисленными детьми.

Впрочем, по сообщениям прессы, родители пытаются прийти к соглашению – Анджелина осталась в Лос-Анджелесе, чтобы дети смогли часть праздничных дней провести с отцом. На днях Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс побывали в особняке Брэда Питта на праздновании его 56-летия.

Захара и Пакс к отцу не приехали, впрочем, как и 18-летний Мэддокс, который сейчас учится в Южной Корее. С ним у Питта очень напряженные отношения.

Также мы рассказывали, что Брэд Питт прокомментировал все романы, которые журналисты приписывали ему за время трехлетнего бракоразводного процесса с Анджелиной. И хотя ему приписывают роман с 30-летней художницей Алией Шокат, актер пока все отрицает.