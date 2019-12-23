Российский футболист закрутил роман с внучкой президента

Самая младшая дочка президента Бориса Ельцина делает вполне явные знаки внимания футболисту Федору Смолову. Мужчина тщательно скрывает подробности своей личной жизни после серии бурных романов, но 17-летняя девушка не намерена держать все в тайне. Мария Юмашева, которой всего 17 лет, все чаще комментирует фотографии футболиста в социальных сетях, а также пару часто видели вместе в театре и на закрытых светских мероприятиях.

На последней фотографии в Instagram Смолов полуобнаженный стоит в воде, а Мария прокомментировала этот кадр без слов, прислав лишь смайлик жгучего перчика, в ответ на это Федор укоряет девушку, что та повторяется. Также не совсем понятно, кто именно сделал фото, но подпись к нему довольно красноречива — «Сказали выставить».

Впрочем, футболист к женщинам относится довольно холодно и как-то раз даже заявил, что лучше год без секса, чем без голов.