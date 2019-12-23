ЗВЕЗДЫ

Российский футболист закрутил роман с внучкой президента

Мария Юмашева регулярно общается с Федором Смоловым в социальных сетях, слухов становится все больше.

Российский футболист закрутил роман с внучкой президента
Федор Смолов. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Самая младшая дочка президента Бориса Ельцина делает вполне явные знаки внимания футболисту Федору Смолову. Мужчина тщательно скрывает подробности своей личной жизни после серии бурных романов, но 17-летняя девушка не намерена держать все в тайне. Мария Юмашева, которой всего 17 лет, все чаще комментирует фотографии футболиста в социальных сетях, а также пару часто видели вместе в театре и на закрытых светских мероприятиях.

На последней фотографии в Instagram Смолов полуобнаженный стоит в воде, а Мария прокомментировала этот кадр без слов, прислав лишь смайлик жгучего перчика, в ответ на это Федор укоряет девушку, что та повторяется. Также не совсем понятно, кто именно сделал фото, но подпись к нему довольно красноречива — «Сказали выставить».

Впрочем, футболист к женщинам относится довольно холодно и как-то раз даже заявил, что лучше год без секса, чем без голов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ельцинзвездные романыМария ЮмашеваНовости googleФедор Смолов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Российский футболист закрутил роман с внучкой президента
Интересно?
Поделись с друзьями: